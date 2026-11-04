



В Городищенском районе обнаружена очередная опасная находка – ФАБ времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили сегодня, 5 ноября, в ГУ МЧС по Волгоградской области. Авиабомба находилась в земле в пяти километрах от хутора Паньшино.

В ближайшее время ФАБ будет уничтожена пиротехническим расчетом СПСЧ Главного управления МЧС.

Напомним, за несколько последних недель в Волгограде, Городищенском и Среднеахтубинском районах были обнаружены и обезврежены несколько авиабомб, залежавшихся в земле со времен Сталинградской битвы.

Фото ГУ МЧС по Волгоградской области (архив)