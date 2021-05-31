Политика

Депутаты Гусева и Плотников лидируют по количеству жалоб на праймериз в Волгоградской области

Политика 31.05.2021 17:13
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31.05.2021 17:13


В Волгоградской области комиссии счетных участков предварительного голосования «Единой России» рассмотрели 29 жалоб жителей региона. Семь обращений связаны с действиями депутата Госдумы Ирины Гусевой, еще пять поступили в отношении парламентария Владимира Плотникова, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональный оргкомитет праймериз «ЕР».
Оба депутата ранее выдвинули свои кандидатуры на предварительное голосование, и по итогам очного этапа они стали лидерами своеобразного антирейтинга по количеству заявлений от избирателей. Между тем, после рассмотрения обращений было установлено, что изложенные в них факты не имеют электоральных последствий.
Ранее руководитель регионального исполкома Александр Чечуров отметил, что некоторые жалобы в оргкомитет, в том числе от самих кандидатов, доходят до абсурда. Так, зарегистрированный по Волгоградскому одномандатному округу №81 Андрей Игнатов пытался найти свою фамилию в бюллетенях по округу №82, а не обнаружив ее там, написал обращение.
30 мая состоялся очный этап предварительного голосования «Единой России», с 8.00 до 20.00 работали 297 участков. Онлайн выбор кандидатов проводился с полуночи 24 мая до 21.00 30 мая. Суммарная явка на территории Волгоградской области, по предварительным подсчетам, составила 10% от общего числа избирателей региона.

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