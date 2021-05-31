Участник праймериз в Волгограде «потерял» свою кандидатуру в чужом округе

Политика 31.05.2021 16:25
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31.05.2021 16:25
В региональном оргкомитете предварительного голосования «Единой России» рассмотрели жалобу участника процедуры Андрея Игнатова. Как сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском отделении партии, кандидат сообщил о том, что он не нашел свою фамилию в бюллетене для голосования по избирательному округу №82.
Но вот незадача — Игнатов выдвигался по Волгоградскому одномандатному избирательному округу №81. Свое имя участник праймериз пытался отыскать в бюллетенях по чужому округу. Поэтому жалоба, по словам представителей оргкомитета, выглядит абсурдно. «У нас есть все официальные документы – заявление кандидата, в котором указан округ, по которому он выдвигался, есть образцы информационных стендов с фотографиями кандидатов и краткими биографиями, в числе которых есть и информация об Игнатове», – рассказал руководитель регионального исполкома Александр Чечуров.
Он также добавил, что подобные обращения не могут дискредитировать процедуру, поскольку не имеют под собой никаких оснований, а лишь создают информационный шум вокруг легитимного и открытого голосования. Между тем, оргкомитет пристально рассматривает все обращения, однако большинство из них не имеют по собой никаких оснований.
Напомним, 30 мая завершилась процедура предварительного голосования по отбору кандидатов от «ЕР» на выборы в Государственную думу. Электронное голосование на сайте проходило с полуночи 24 мая и до 21.00 воскресенья. Вчера также состоялся очный этап праймериз: работали 297 счетных участков, предварительная суммарная явка онлайн и офлайн превысила 10% от общего числа избирателей.
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