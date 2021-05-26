В волгоградском облздраве прокомментировали перспективы обязательной вакцинации от коронавируса





В российском законодательстве понятия «обязательная вакцинация» нет – так на сегодняшнем брифинге ответил заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов на вопрос о перспективах введения такой нормы в регионе. При этом, сообщает ИА «Высота 102», чиновник сообщил о мерах, предпринятых для улучшения ситуации с вакцинацией в Волгоградской области. В частности, в облкомздраве рекомендовали главным врачам учреждений здравоохранения не допускать к работе медиков, у которых не сформирован иммунитет к COVID-19. «Это не обязательно должна быть прививка, возможно, человек переболел и получил иммунитет», - пояснил он. Николай Алимов напомнил, что пандемия унесла жизни 51 медработника. «Мы дорожим каждым медиком, поэтому будем делать все, чтобы сохранить их жизни и жизни пациентов, с которыми работают наши врачи», – пояснил он. По его словам, пока от коронавируса привились лишь 50% от общего количества медработников в регионе.

Также Николай Алимов сообщил о том, что теперь при плановой госпитализации жителям региона также будут рекомендовать сделать прививки от коронавирусной инфекции. Главный врач Волгоградского госпиталя ветеранов войн Олег Кириллов поделился, что пациентам этого медучреждения рекомендуют вакцинироваться при выписке после планового лечения.