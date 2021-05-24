Расследования

В Волгограде задержали сбежавшего с места смертельного ДТП пьяного водителя

Расследования 24.05.2021 16:21
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24.05.2021 16:21


Полиция задержала 38-летнего водителя, который насмерть сбил пенсионера, будучи пьяным за рулем. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в отношении него возбуждено уголовное дело по по ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем в нетрезвом виде, сопряженное с оставлением места его совершения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Смертельное ДТП произошло 21 мая на ул. Курчатова в Кировском районе, когда 70-летнего пенсионера на нерегулируемом пешеходном переходе сбила иномарка Kia Rio. Автомобилист скрылся с места преступления, даже не узнав о состоянии пешехода. В результате аварии пострадавший был госпитализирован, но от полученных травм вскоре скончался.
На протяжении трех дней виновник ДТП был в розыске. Когда его задержали, свою вину он полностью признал, пояснив, что уехал с места аварии, потому что испугался ответственности. Сейчас следователи решают вопрос об избрании меры пресечения. Волгоградцу грозит до 12 лет тюрьмы.  

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