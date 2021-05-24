Происшествия

Полицейские ищут голого пассажира за неприличную выходку на танцующем мосту в Волгограде (ВИДЕО)

Происшествия 24.05.2021 14:03
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24.05.2021 14:03




Волгоградские полицейские проводят проверку обстоятельств дикой истории, случившейся на танцующем мосту. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, накануне из одной машины, которая двигалась по мостовому переходу через Волгу, через люк на крыше автомобиля высунулся обнаженный мужчина, который поверг в шок окружающих неприличными действиями.
Видео сняли очевидцы из проезжающих автомобилей. По информации полиции, машина принадлежит 44-летнему жителю Волгограда, предстоит его допрос для выяснения, кто был за рулем и на пассажирском месте в тот вечер. Водителю в случае установления его личности грозит административная ответственность за перевозку пассажиров вне кабины. Действия пассажира также будут квалифицированы в соответствии с законодательством, пояснили в пресс-службе. 

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