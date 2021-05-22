Волгоградский боксер победил «Русскую Кувалду» и завоевал пояс WBC Silver





Боксер-профессионал из Волгограда Евгений Романов минувшей ночью одержал уверенную победу над Дмитрием Кудряшовым, известным как «Русская Кувалда». Как сообщает ИА «Высота 102», волгоградский спортсмен завоевал пояс WBC Silver - Серебряный титул Всемирного боксерского совета - и теперь сможет побороться за титул чемпионов мира.

Поединок проходил в рамках турнира GAZFIGHT на баскетбольном стадионе «Химки» в новой весовой категории «Бриджервейт» (до 101,6 кг). Оба российских боксера стали первыми, кто выступил в этом весе. Бой продлился все 12 раундов, на протяжении которых инициативу держал в своих руках Евгений Романов – у Кудряшова не оставалось шансов на победу. После поединка Евгений Романов обратился к зрителям и поблагодарил волгоградцев, которые приехали в Химки поддержать его этим вечером.

Фото www.sport-express.ru, GAZFIGHT.