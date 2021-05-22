Спорт

Волгоградский боксер победил «Русскую Кувалду» и завоевал пояс WBC Silver

Спорт 22.05.2021 10:32
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22.05.2021 10:32


Боксер-профессионал из Волгограда Евгений Романов минувшей ночью одержал уверенную победу над Дмитрием Кудряшовым, известным как «Русская Кувалда». Как сообщает ИА «Высота 102», волгоградский спортсмен завоевал пояс WBC Silver - Серебряный титул Всемирного боксерского совета - и теперь сможет побороться за титул чемпионов мира.
Поединок проходил в рамках турнира GAZFIGHT на баскетбольном стадионе «Химки» в новой весовой категории «Бриджервейт» (до 101,6 кг). Оба российских боксера стали первыми, кто выступил в этом весе. Бой продлился все 12 раундов, на протяжении которых инициативу держал в своих руках Евгений Романов – у Кудряшова не оставалось шансов на победу. После поединка Евгений Романов обратился к зрителям и поблагодарил волгоградцев, которые приехали в Химки поддержать его этим вечером.
Фото www.sport-express.ru, GAZFIGHT.

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