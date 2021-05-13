Здравоохранение 13.05.2021 16:35
0
13.05.2021 16:35
На площадке Южно-Российской Парламентской Ассоциации, которая начала работать в Волгограде, депутаты Волгоградской облдумы выступили с инициативой обращения в правительство РФ о включении еще одной прививки в национальный календарь. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской облдуме, речь идет о вакцине против вируса папилломы человека. В настоящее время наблюдается рост онкозаболеваний, в первую очередь раком шейки матки, который в 80 процентах случаев обусловлен вирусом папилломы человека. В структуре смертности от новообразований это заболевание находится на первом месте среди женщин 30 – 40 лет. Единственный способ реальной профилактики - вакцинация подростков, считают депутаты. Как отметили в думе, вакцинация против вируса папилломы человека станет еще одним действенным шагом в снижении заболеваемости и смертности от рака шейки матки и других серьезных патологий, провоцируемых этим опасным возбудителем.
Отметим, что прививка эта не из дешевых. По данным из открытых источников, вакцинация против ВПЧ-инфекции в Волгограде стоит в среднем от 5 до 15 тысяч рублей.
Реклама
В Волгограде и Волжском откроются новые сосудистые центры13.05.2021 14:11
Здравоохранение 13.05.2021 14:11
Жительница Волгоградской области умерла после общения с зараженным ковидом родственником13.05.2021 13:48
Здравоохранение 13.05.2021 13:48
В майские каникулы 68 жителей Волгоградской области скончались от коронавируса11.05.2021 15:12
Здравоохранение 11.05.2021 15:12
В Волгоградской области коронавирус напомнил о себе пятью смертями09.05.2021 18:44
Здравоохранение 09.05.2021 18:44
В Волгоградской области зафиксирован антирекорд мая по числу смертей от COVID-1907.05.2021 14:59
Здравоохранение 07.05.2021 14:59
На той же отметке: в Волгоградской области от COVID-19 умерли шесть человек06.05.2021 19:21
Здравоохранение 06.05.2021 19:21
Вирус не сдает позиции: в Волгоградской области от COVID-19 скончались семь человек04.05.2021 18:27
Здравоохранение 04.05.2021 18:27
Смертоносный вирус убил семерых жителей Волгоградской области30.04.2021 12:27
Здравоохранение 30.04.2021 12:27
Инструкция для пациентов от экспертов ОМС: как получить медицинскую помощь в федеральном центре30.04.2021 10:32
Здравоохранение 30.04.2021 10:32
Россия выступила организатором международной публичной дискуссии «Измерения для здоровья»30.04.2021 09:58
Здравоохранение 30.04.2021 09:58
В Волгоградской области коронавирус убил еще шестерых человек29.04.2021 13:54
Здравоохранение 29.04.2021 13:54
Вакцинация от коронавирусной инфекции сформирует устойчивый иммунитет29.04.2021 09:12
Здравоохранение 29.04.2021 09:12
В волгоградском МИАЦ – новый директор29.04.2021 08:07
Здравоохранение 29.04.2021 08:07
Антирекорд суточной смертности зафиксирован в Волгоградской области28.04.2021 12:14
Здравоохранение 28.04.2021 12:14
Упустили время: четверо сердечников умерли от COVID-19 в Волгоградской области26.04.2021 13:39
Здравоохранение 26.04.2021 13:39
Реклама