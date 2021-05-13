



На площадке Южно-Российской Парламентской Ассоциации, которая начала работать в Волгограде, депутаты Волгоградской облдумы выступили с инициативой обращения в правительство РФ о включении еще одной прививки в национальный календарь. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской облдуме, речь идет о вакцине против вируса папилломы человека. В настоящее время наблюдается рост онкозаболеваний, в первую очередь раком шейки матки, который в 80 процентах случаев обусловлен вирусом папилломы человека. В структуре смертности от новообразований это заболевание находится на первом месте среди женщин 30 – 40 лет. Единственный способ реальной профилактики - вакцинация подростков, считают депутаты. Как отметили в думе, вакцинация против вируса папилломы человека станет еще одним действенным шагом в снижении заболеваемости и смертности от рака шейки матки и других серьезных патологий, провоцируемых этим опасным возбудителем.

Отметим, что прививка эта не из дешевых. По данным из открытых источников, вакцинация против ВПЧ-инфекции в Волгограде стоит в среднем от 5 до 15 тысяч рублей.