Расследования 11.05.2021 12:17
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11.05.2021 12:17
Жителю Волжского Эмилю Абиеву, осужденному за избиение врачей перинатального центра №2 в Волгограде к 4 годам колонии общего режима, не удалось добиться условного наказания. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, сегодня Волгоградский областной суд, с учетом мнения прокуратуры, оставил приговор Волжского городского суда в отношении Абиева без изменения. Фигурант уголовного дела и его защитник оспорили приговор в апелляционном порядке и просили назначить условную меру.
Напомним, в декабре 2020 года Волжский городской суд признал 22-летнего Абиева виновным в совершении побоев, а также грабеже и присвоении чужого имущества. Следствием и судом установлено, что 30 декабря 2019 года в ночное время он прибыл в помещение приемного покоя ГБУЗ "Волгоградский областной клинический перинатальный центр №2". После замечания персонала относительно состояния алкогольного опьянения посетителя, мужчина избил двух работников учреждения, оказывавших медицинскую помощь его супруге.
Кроме того, в ходе судебного следствия была доказана причастность подсудимого к ограблению знакомого, а также к присвоению денежных средств и телефона друга, которые последний оставил обвиняемому на временное хранение. Вину Абиев полностью признал. Расследование уголовного дела проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.
Приговор вступил в законную силу.
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