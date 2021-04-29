В волгоградском МИАЦ – новый директор





К исполнению своих обязанностей приступил директор государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Волгоградский областной медицинский информационно-аналитический центр" Алексей Анатольевич Воронков. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомздраве, Алексей Воронков - кандидат медицинских наук, главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике Волгоградской области. Окончил Волгоградскую медицинскую академию в 1994 году по специальности «Лечебное дело», после в том же вузе продолжил обучение в аспирантуре по специальности «Микробиология».

С 2015 года работал заместителем главного врача по организационно-методической работе в государственном учреждении здравоохранения «Консультативно-диагностическая поликлиника № 2».

Напомним, в конце января учреждение здравоохранения покинула директор Татьяна Мухаева. По сведениям информагентства, одной из причин увольнения руководителя мог явиться большой объем жалоб граждан на сбои в работе облздрава, которые оставались без реакции и ответа. Татьяна Мухаева руководила учреждением с 2016 года. «ВОМИАЦ» был создан в 2008 году в целях формирования единой информационно-аналитической системы здравоохранения Волгоградской области. Медицинский центр отвечает за налаживание обратной связи больниц и поликлиник региона с пациентами, занимается аналитической работой.



