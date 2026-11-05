Ветераны СВО в три раза чаще становятся бизнесменами, чем год назад





За девять месяцев 2026 года участники специальной военной операции открыли в России более 950 малых и средних предприятий – это в три раза больше, чем за весь 2025 год. Как передает ТАСС, об этом сообщили в Минэкономразвития РФ.

Для создания единого стандарта поддержки министерство совместно с рабочей группой разработало методические рекомендации. Документ определяет основные меры по вовлечению ветеранов в предпринимательство и информирует о помощи со стороны других ведомств.

– Участникам СВО, которые уже ведут бизнес или только хотят начать своё дело, за девять месяцев оказали более 7,3 тысячи мер поддержки – это более чем в два раза больше, чем за прошлый год. Количество вновь созданных МСП из числа участников СВО, получивших господдержку, – 953, это более чем в три раза больше, чем в прошлом году. Статистика показывает, что донастройка мер поддержки для бойцов и членов их семей проходит успешно. Ветераны быстрее адаптируются к мирной жизни, восстанавливают экономическую самостоятельность и включаются в гражданские социальные и деловые связи, – отметила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

В регионах для ветеранов действуют налоговые льготы: пониженные ставки по УСН и освобождение от транспортного налога. Для впервые зарегистрированных ИП предусмотрены налоговые каникулы.

Участники СВО могут получить льготные микрозаймы и гарантии на особых условиях. По нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» такой заём можно оформить онлайн – за три квартала 2026 года ветераны получили онлайн-займы на общую сумму 500 млн рублей.

В региональных центрах «Мой бизнес» открыты специальные обучающие программы, многие из которых входят в федеральный перечень. Особое внимание уделяется дистанционному обучению – это позволяет маломобильным ветеранам комфортно готовиться к запуску своего дела.