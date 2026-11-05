В Волгоградской области поисковики прокуратуры и отрядов «Уран» и «Наследники Победы» продолжили работы у хутора Паньшино Городищенского района. Ранее были обнаружены останки экипажа и технологические бирки самолёта, а на дне раскопа – мотор.
Было установлено, что найденный Пе-2 № 6/94 с моторами М-105 входил в состав 86-го бомбардировочного полка 270-й авиадивизии 8-й Воздушной армии. 22 августа 1942 года самолёт вылетел на задание в район посёлка Нижний Акатов для уничтожения переправ противника. В документах полка экипаж числится не вернувшимся с боевого задания.
В состав экипажа входили:
Благодаря межведомственному взаимодействию и помощи волонтёров удалось найти родственника Бориса Бойкова – его двоюродного племянника Василия Лебедева из Тверской области. Он сообщил дополнительные сведения о семье воина и ранее предпринимавшихся попытках установить обстоятельства его гибели.
Как ранее сообщалось информагентством, в ходе текущей экспедиции поисковики обнаружили обломки ещё одного пикирующего бомбардировщика Пе-2, останки членов экипажа, предметы экипировки и вооружения. Сейчас устанавливаются номерные агрегаты самолёта и личности погибших.
Поисковый отряд прокуратуры Волгоградской области создан в 2022 году по инициативе прокурора Дениса Костенко и назван в честь Степана Бекедова, возглавлявшего ведомство в годы Великой Отечественной войны. За время работы отряда найдены останки 775 защитников Сталинграда. Работа по увековечиванию памяти продолжается.
Напомним, волгоградские поисковики – курсанты академии МВД, сотрудники прокуратуры, МВД и ФСБ – на регулярной основе проводят совместные экспедиции. В сентябре работы велись на месте лагеря смерти Дулаг-205: в рабочем посёлке Максима Горького отряд поднял останки четырёх человек и обнаружил личные вещи красноармейцев. На месте лагеря поисковики также регулярно проводят «Вахту Памяти».
Ранее информагентство подробно рассказывало о событиях, связанных с крупнейшим пересыльным лагерем Дулаг-205, в отдельном материале.
Фото: Прокуратура Волгоградской области