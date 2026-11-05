Главное

Минюст требует ликвидировать «мертвый» Фонд Исинбаевой Андрей Бочаров отвёл год на создание кампуса для студентов технического колледжа Война против правды? «Новые фермеры» в Волгограде проиграли суд с журналистами Разрешения на льготную парковку начали выдавать в Волгограде: условия и где оформить Законопроект КПРФ о переименовании Волгограда в Сталинград поступил в Госдуму

Актуально

Пробежались и прикоснулись к прошлому: как волгоградцы отмечали День народного единства в ЦПКиО

Три жизни одного здания: как в Сталинграде появился легендарный кинотеатр «Победа»

Изменившую цвет Луну на фоне Родины-матери сняли в Волгограде

Федеральные новости

Федеральные новости
 Космонавтам Вагнеру и Пескову пришлось выживать в горах Краснодарского края
В горах Туапсинского района прошла тренировка космонавтов Ивана Вагнера и Кирилла Пескова. Сценарий – нештатный: спускаемый аппарат садится вне расчетной зоны, и экипажу приходится выживать без посторонней помощи до...
Федеральные новости
 В деле о хищениях на водоводе Дон – Донбасс хотят проверить китайских производителей
В Ростовской области адвокат одного из обвиняемых по делу о предполагаемых хищениях при строительстве водовода Дон – Донбасс обратился в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру с просьбой проверить действия китайских...
Общество

Волгоградские поисковики установили имена членов экипажа сбитого Пе-2

Общество 05.11.2026 16:13
0
05.11.2026 16:13


В Волгоградской области поисковики прокуратуры и отрядов «Уран» и «Наследники Победы» продолжили работы у хутора Паньшино Городищенского района. Ранее были обнаружены останки экипажа и технологические бирки самолёта, а на дне раскопа – мотор.

Было установлено, что найденный Пе-2 № 6/94 с моторами М-105 входил в состав 86-го бомбардировочного полка 270-й авиадивизии 8-й Воздушной армии. 22 августа 1942 года самолёт вылетел на задание в район посёлка Нижний Акатов для уничтожения переправ противника. В документах полка экипаж числится не вернувшимся с боевого задания.

В состав экипажа входили:

– летчик младший лейтенант Григорий Великанда, 1918 г.р.;
– стрелок-бомбардир лейтенант Афанасий Ковтун, 1914 г.р.;
– воздушный стрелок-радист старший сержант Борис Бойков, 1918 г.р.


Благодаря межведомственному взаимодействию и помощи волонтёров удалось найти родственника Бориса Бойкова – его двоюродного племянника Василия Лебедева из Тверской области. Он сообщил дополнительные сведения о семье воина и ранее предпринимавшихся попытках установить обстоятельства его гибели.

Как ранее сообщалось информагентством, в ходе текущей экспедиции поисковики обнаружили обломки ещё одного пикирующего бомбардировщика Пе-2, останки членов экипажа, предметы экипировки и вооружения. Сейчас устанавливаются номерные агрегаты самолёта и личности погибших.

Поисковый отряд прокуратуры Волгоградской области создан в 2022 году по инициативе прокурора Дениса Костенко и назван в честь Степана Бекедова, возглавлявшего ведомство в годы Великой Отечественной войны. За время работы отряда найдены останки 775 защитников Сталинграда. Работа по увековечиванию памяти продолжается.

Напомним, волгоградские поисковики – курсанты академии МВД, сотрудники прокуратуры, МВД и ФСБ – на регулярной основе проводят совместные экспедиции. В сентябре работы велись на месте лагеря смерти Дулаг-205: в рабочем посёлке Максима Горького отряд поднял останки четырёх человек и обнаружил личные вещи красноармейцев. На месте лагеря поисковики также регулярно проводят «Вахту Памяти»

Ранее информагентство подробно рассказывало о событиях, связанных с крупнейшим пересыльным лагерем Дулаг-205, в отдельном материале.

Фото: Прокуратура Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
05.11.2026 17:26
Общество 05.11.2026 17:26
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2026 16:27
Общество 05.11.2026 16:27
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2026 16:13
Общество 05.11.2026 16:13
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2026 14:51
Общество 05.11.2026 14:51
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2026 14:20
Общество 05.11.2026 14:20
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2026 14:01
Общество 05.11.2026 14:01
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2026 13:39
Общество 05.11.2026 13:39
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2026 12:58
Общество 05.11.2026 12:58
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2026 12:26
Общество 05.11.2026 12:26
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2026 11:44
Общество 05.11.2026 11:44
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2026 11:32
Общество 05.11.2026 11:32
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2026 11:10
Общество 05.11.2026 11:10
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2026 10:49
Общество 05.11.2026 10:49
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2026 10:17
Общество 05.11.2026 10:17
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2026 10:04
Общество 05.11.2026 10:04
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:45
На юге Волгограда потушили пожар в двухэтажных гаражахСмотреть фотографии
17:26
Слежка за волгоградцами на новых парковках обойдется бюджету в 235 миллионовСмотреть фотографии
16:27
Волгоградские школьники выиграли 10 млн рублей на образование и обновление учрежденийСмотреть фотографии
16:13
Волгоградские поисковики установили имена членов экипажа сбитого Пе-2Смотреть фотографии
15:31
Участницу ОПГ лже-газовиков отправили в колонию за обман 99 волгоградцевСмотреть фотографии
14:51
Ветераны СВО в три раза чаще становятся бизнесменами, чем год назадСмотреть фотографии
14:20
«Видно небо через дыру»: вспыхнувший от мусорки дом в Волгограде признали годным для жизниСмотреть фотографии
14:01
Волгоградцы отработают всего 3 дня на последней неделе годаСмотреть фотографии
13:39
Под Волгоградом выберут преемника ушедшего на СВО главы районаСмотреть фотографии
12:58
Андрей Бочаров провёл рабочую встречу с депутатами Госдумы от регионаСмотреть фотографии
12:44
В Волжском после поножовщины погиб мужчина, второй раненСмотреть фотографии
12:26
Сельхозугодья принудительно очистили от свалки под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:44
Администратор из Волгоградской области выиграла 1 миллион после вещего снаСмотреть фотографии
11:32
В Волгограде закрылся ресторан Аркадия Новикова «Сыроварня» после двух лет работыСмотреть фотографии
11:10
Волгоградские поисковики подняли обломки советского бомбардировщика Пе-2Смотреть фотографии
11:02
Космонавтам Вагнеру и Пескову пришлось выживать в горах Краснодарского краяСмотреть фотографии
10:49
Во Фролово 4 ноября сгорел автосервисСмотреть фотографии
10:20
В деле о хищениях на водоводе Дон – Донбасс хотят проверить китайских производителейСмотреть фотографии
10:17
В Калмыкии один человек погиб после столкновения двух волгоградских грузовиковСмотреть фотографииCмотреть видео
10:04
В Волгограде футбольных болельщиков развезут по домам электричкиСмотреть фотографии
09:46
Проектные работы по строительству моста на Сарпинский начались в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:43
Под Волгоградом ФСБ совместно с таможней пресекла вывод за рубеж 19 млн рублейСмотреть фотографии
09:41
ВС РФ поразили сухогруз в Чёрном море и объекты в Харьковской и Днепропетровской областяхСмотреть фотографии
09:36
В Волгоградской области выявили 157 нарушений оборота сырого молокаСмотреть фотографии
09:28
Волгоградцам рассказали, какие товары промаркируют в 2027 годуСмотреть фотографии
09:15
Семичасовую угрозу атаки БПЛА отменили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:46
Препарат от тромбов разработали волгоградские ученыеСмотреть фотографии
08:43
5 ноября по РФ уничтожено 496 БПЛА: Волгоградская область отражала атакуСмотреть фотографии
08:30
В ЛИУ-15 Волгограда нагрянули генерал и прокурорСмотреть фотографии
07:54
Арифметика волгоградской осени: «Ротор» – «Ленинградец»Смотреть фотографии
 