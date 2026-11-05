



В Волгоградской области поисковики прокуратуры и отрядов «Уран» и «Наследники Победы» продолжили работы у хутора Паньшино Городищенского района. Ранее были обнаружены останки экипажа и технологические бирки самолёта, а на дне раскопа – мотор.

Было установлено, что найденный Пе-2 № 6/94 с моторами М-105 входил в состав 86-го бомбардировочного полка 270-й авиадивизии 8-й Воздушной армии. 22 августа 1942 года самолёт вылетел на задание в район посёлка Нижний Акатов для уничтожения переправ противника. В документах полка экипаж числится не вернувшимся с боевого задания.

В состав экипажа входили:

– летчик младший лейтенант Григорий Великанда, 1918 г.р.;

– стрелок-бомбардир лейтенант Афанасий Ковтун, 1914 г.р.;