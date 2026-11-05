



Жители дома №23 а по ул. Шумилова в Бекетовке Кировского района Волгограда пришли в ужас от выводов комиссии, которая обследовала двухэтажку после случившегося здесь в сентябре пожара, и отказалась признавать его аварийным. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, по результатам проведенной экспертизы несущих конструкций дома было принято решение отремонтировать крышу и перекрытия. Но, важное уточнение, когда будут позволять погодные условия.

- С учетом надвигающейся зимы понятно, что благоприятные условия появятся не раньше весны. Но что будет с моей квартирой, в которой через дырку на потолке видно небо, и с мебелью, которую мне не разрешают отсюда вывезти до получения акта обследования? Потолок разрушается все больше, и вполне может быть, что зимой он обвалится целиком! – возмущается одна из жительниц дома, чья квартира пострадала больше всех.



При этом, рассказали жильцы, людям до сих пор не выдали акт о причине сентябрьского пожара в доме.



- Мы опасаемся, что там не будет отражено главное – что дом вспыхнул от загоревшейся свалки рядом с нашим домом, которую люди неоднократно требовали убрать. В конечном итоге получилось все так, как мы и боялись, - констатируют волгоградцы.



Только после произошедшего горожанам, которые побывали на приеме в гордуме, пообещали, что районную администрацию все-таки принудят снести гаражи, которые, по словам волгоградцев, набиты легковоспламеняющим мусором, и расчистить территорию около дома во избежании подобного происшествия.



Между тем, в администрации Волгограда подтвердили, что на основании заключения специализированной организации о техническом состоянии дома было принято решение о проведении управляющей компанией ремонта МКД.



- В настоящее время прорабатываются вопросы, связанные с проведением ремонтных работ, - пояснили в мэрии.



Здесь также добавили, что трем семьям ранее было предоставлено жилье из состава муниципального маневренного фонда, до восстановления их жилых помещений.

Напомним, дом №23 а по ул. Шумилова загорелся в начале сентября. Как ранее рассказывали ИА «Высота 102» горожане, буквально на их глазах огонь перекинулся на крышу дома от горящей неподалеку от двухэтажки свалки. Несколько квартир из двенадцати серьезно пострадали от огня и вылитой воды с пеной. Были также испорчены мебель и бытовая техника.



По данным ГУ МЧС по Волгоградской области, из дома были эвакуированы четыре человека, спасена одна кошка. Однако несколько домашних животных погибли, задохнувшись от дыма. А жители 12 квартир лишились своего жилья.

Волгоградцы рассказывали, что на протяжении нескольких лет они жаловались в различные инстанции на горы веток и скопление различного мусора в непосредственной близости от дома. Однако на их сигналы никто не реагировал.