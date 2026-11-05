



Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров обсудил аспекты совместной работы и реализацию проектов развития с депутатами Госдумы Игорем Воробьёвым, Андреем Гимбатовым, Виталием Лихачёвым, Владимиром Марченко, Евгением Москвичевым, Николаем Николаевым и Николаем Стариковым. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, в встрече также приняли участие руководители регионального парламента и городской Думы Волгограда, Общественных палат области и города-героя, представители Федерального Собрания РФ.

Глава региона поздравил избранных депутатов с высоким доверием жителей области, наделивших их полномочиями представлять регион в Госдуме 9-го созыва.

– Жители Волгоградской области поддержали ведущие политические силы, сделали свой ответственный выбор и проголосовали за единую, сильную, суверенную Россию, поддержав нашего Президента и стратегический курс развития страны, – подчеркнул Андрей Бочаров. – Ваша общая задача как части единой управленческой команды региона: на самом высоком уровне отстаивать интересы России и Волгоградской области, всесторонне поддерживать Президента и Вооружённые Силы, конвертировать доверие людей в реализацию стратегических проектов развития региона, обеспечивая выполнение всех социальных обязательств.

Губернатор отметил необходимость активного участия депутатов в решении задач нацпроектов, в программах развития волгоградской агломерации и муниципальных образований, в реализации приоритетных и знаковых для региона и всей страны проектов.

– Очень важно, чтобы вы не теряли связи с родной землёй, оставаясь проводниками интересов Волгоградской области; продвигали участие региона в госпрограммах и нацпроектах; обеспечивали синхронизацию планов регионального развития со стратегическими программами страны; твёрдо отстаивали наши законодательные инициативы в части социальной поддержки людей и развития ключевых отраслей экономики. Важно регулярно выезжать на территории, встречаться и общаться с избирателями, – сказал губернатор.

Андрей Бочаров подчеркнул важность совместной работы депутатов с исполнительными и законодательными органами власти региона, местным самоуправлением и общественными институтами.

– У депутатского корпуса и органов власти всех уровней – общие цели, направленные на улучшение жизни людей. Очень важно работать как единая команда, без политических разногласий и ведомственных барьеров, – отметил губернатор. – Ключевой объединяющей задачей остаётся всесторонняя поддержка Президента и Вооружённых Сил в решении задач специальной военной операции, а также социальная поддержка участников СВО и членов их семей. Будем продолжать эту работу, повышая её эффективность.

Фото: администрация Волгоградской области