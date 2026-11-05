



В Волгограде подвели итоги отбора подрядной компании, которая на условиях аренды предоставит властям комплексы фото- и видеофиксации для слежки за автолюбителями на платных парковках. Как сообщает ИА «Высота 102», контракт с подрядчиком будет заключен на 235 200 000 рублей. Сэкономить волгоградские власти не смогут.

Согласно открытым данным, на конкурс заявился лишь один участник, который предложил свои услуги по максимальной цене, которую заявляли организаторы торгов, не снизив ее ни на копейку. В связи с тем, что желающих сдавать в аренду комплексы фиксации больше не было, контракт будет заключен именно с этим единственным участником аукциона.

Напомним, что речь идет о камерах, которые будут работать на новых платных парковках в Ворошиловском районе Волгограда – на улицах им. Калинина, Пугачевской, Иркутской и Симбирской. Здесь власти Волгограда планируют организовать 80 новых платных парковочных мест.

На минувшей неделе были подведены итоги конкурса между компаниями, которые готовы заняться обустройством новых платных парковок. Сообщалось, что контракт будет заключен на сумму 90 350 426,24 рублей – в данном случае власти сэкономят 454 тысячи.

Всего же на новые платные парковки из волгоградского бюджета с учетом итогов прошедших торгов будет потрачено 325 миллионов рублей.