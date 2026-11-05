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Общество

Волгоградские школьники выиграли 10 млн рублей на образование и обновление учреждений

Общество 05.11.2026 16:27
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05.11.2026 16:27


5 ноября во всероссийском детском центре «Орлёнок» организаторы конкурса «Большая перемена» подвели итоги для учеников 8-10 классов. Среди лауреатов оказались сразу 37 учащихся из Волгоградской области. Ребята получили в общей сложности 10 млн рублей, которые можно потратить на образование и оборудование для родных учреждений.

- Лауреатами первой степени стали Вячеслав Дуденков (лицей № 3 Волгограда) и Анастасия Евдокимова (школа № 30 им. С.Р. Медведева, Волжский) — они получили по 1 млн рублей. Семь лауреатов второй степени получили по 200 тыс. рублей, 28 лауреатов третьей — по 100 тыс. рублей. Педагоги-наставники победителей получат от 50 до 200 тыс. рублей, - сообщили в администрации Волгоградской области.

Также в число 25 победителей отдельного конкурса среди образовательных организаций вошли две волгоградские школы: № 30 им. С.Р. Медведева Волжского и гимназия № 4 им. Ф.М. Достоевского Волгограда. Они получат гранты по 2 млн рублей.

Отметим, ранее сразу десять волгоградских школьников получили возможность отправиться в путешествие от Москвы до Владивостока, став победителями конкурса среди учеников 5-7 классов.

Фото: администрация Волгоградской области

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