



В горах Туапсинского района прошла тренировка космонавтов Ивана Вагнера и Кирилла Пескова. Сценарий – нештатный: спускаемый аппарат садится вне расчетной зоны, и экипажу приходится выживать без посторонней помощи до прибытия спасателей.

Подготовка космонавтов началась с теории: как в стрессовой ситуации собраться, оказать первую помощь пострадавшим, выйти на связь со спасателями и продержаться до их прибытия. Затем последовала практика – передвижение по сложному рельефу, страховка, работа с альпинистским снаряжением. Акцент делали на действиях малой группы, поскольку именно в таком составе экипаж может оказаться при нештатной посадке.

Путь лежал через перевал к горе Два брата, известной также как Верблюд, а затем к скале Чёртов Палец. Подъём был крутым – местами космонавтам приходилось цепляться за корни и камни. На Чёртовом Пальце узкие площадки и наклонные плиты требовали предельной собранности. На вершине горы Два брата Вагнер и Песков задержались лишь на минуту – оглядеть панораму. А вот спуск оказался легче, но требовал темпа: нужно было успеть в лагерь до темноты.

За 11 с небольшим часов экипаж прошел около 17 километров по пересеченной местности и поднялся на 926 метров. Рядом постоянно находились инструкторы, врач, психолог и специалисты МЧС, сообщает ИА «Живая Кубань» со ссылкой на Центр подготовки космонавтов.

Иван Вагнер родился в поселке Североонежск Архангельской области. Он космонавт Роскосмоса, участник длительной экспедиции на МКС, тренируется в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. Кирилл Песков родился в городе Назарово Красноярского края и стал первым космонавтом из этого региона. Он также проходит подготовку в ЦПК.