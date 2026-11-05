Под Волгоградом выберут преемника ушедшего на СВО главы района

Конкурс пройдет в два этапа, но в один день. Первый этап включает в себя прием документов от претендентов, а второй – собеседование.

Между тем, напомним, в Волгоградской области предстоит избрать еще одного главу. Иловлинским районом в настоящее время временно руководит Олег Попов, который занял этот пост после добровольной отставки Ивана Геля. Руководитель муниципалитета покинул этот пост еще в августе этого года по состоянию здоровья, а позднее был осужден по уголовной статье и приговорен к условному сроку за гибель своего подчиненного при тушении ландшафтного пожара. Однако пока конкурс по отбору претендентов на пост главы Иловлинского района не объявлялся.