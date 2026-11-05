



В Ростовской области адвокат одного из обвиняемых по делу о предполагаемых хищениях при строительстве водовода Дон – Донбасс обратился в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру с просьбой проверить действия китайских производителей оборудования, передает Привет-Ростов.

Перед судом предстали генеральный директор компании «Интерарм» Владимир Куранов, его заместитель Вилен Даллари и представитель московского подрядчика НЭСТ. В зависимости от роли им предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и даче взятки. Дело рассматривает Ворошиловский районный суд Ростовской области в закрытом режиме.

По версии следствия, в рамках госконтракта на строительство водовода Военно-строительная компания заключила с НЭСТ договор на поставку водопроводных кранов общей стоимостью 533 млн рублей. Для исполнения обязательств подрядчик привлёк «Интерарм». Следствие полагает, что руководители «Интерарм» завысили стоимость работ и использовали металл более низкого качества, чем предусматривалось требованиями. В результате на объект поступило оборудование, не соответствовавшее техническим условиям, а после его установки на водоводе начались прорывы и протечки. Ущерб оценили в полную стоимость контракта.

Теперь адвокат Вилена Даллари просит дать правовую оценку действиям сотрудников китайских заводов, изготовивших оборудование. Защита хочет выяснить, соответствовало ли фактическое качество продукции сведениям в сопроводительных документах.

Решение о создании альтернативной системы водоснабжения Донецка из Ростова-на-Дону приняли в 2022 году. Ответственность за строительство водовода Министерство обороны возложило на Военно-строительную компанию.