Волгоградцы отработают всего 3 дня на последней неделе года





Последняя рабочая неделя 2026 года окажется совсем короткой – как и всем россиянам, жителям Волгоградской области предстоит трудиться накануне Нового года только с понедельника по среду, 28–30 декабря. Дальше начнутся новогодние каникулы. Об этом ТАСС сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

– Последняя неделя года составит всего три рабочих дня, – приводит ее слова агентство.

Четверг 31 декабря станет выходным – его перенесли с воскресенья 4 января. В результате отдых растянется с 31 декабря по 10 января 2027 года включительно.

При этом декабрь, по словам парламентария, окажется одним из самых насыщенных по числу рабочих дней – 22. По количеству рабочих часов он делит второе место в году с сентябрём и октябрём: при 40-часовой неделе норма в каждом из этих месяцев составляет 176 часов.