На открытии Общественного центра Сбера в Самаре обсудили экологию





В Общественном центре Сбера в Самаре прошло первое крупное событие, посвященное экологии. Оно проходило в офлайн и онлайн-форматах, поэтому подключиться к нему могли все желающие. Известные экоактивисты обсудили с участниками важные экологические проблемы и пути их решения.

Открытие Общественного центра Сбера прошло 27 апреля. Ключевым событием стала ESG-пара со Сбером. Она была посвящена заботе о природе, экологическим трендами экодизайну. Модератором встречи стал Жора Каваносян, экоактивист, автор проект «Экологика» и ведущий подскастаСберБанка «Миф и Логика». Также в ней приняли участие Буляш Тодаева, промышленный дизайнер, сооснователь студии устойчивого дизайна Birzha, Роман Саблин, сооснователь компании «Зеленый драйвер», блогер и Гузель Санжапова, социальный предприниматель, основатель проекта CocoBello.

Александр Анащенко, Председатель Поволжского банка ПАО СберБанк: «Общественный центр Сбера становится новой площадкой, на которой обсуждают самые актуальные темы. Сегодня на ESG-паре со Сбером вместе с топовымиэкоактивистами жители разных регионов в живом диалоге обсудили вопросы, которые касаются каждого человека – это проблемы экологии. Лекция позволила взглянуть на многие привычные вещи совершенно с другой стороны, а значит и изменить к ним отношение. Это первое крупное мероприятие для Центра, но востребованность уже очень высокая – план мероприятий расписан на месяцы вперед. СберБанк в своей стратегии учитывает принципыESG. Мы считаем, что ответственное отношение к экологии, людям и партнерам дает возможность успешно развиваться нашему банку, принося при этом пользу нашей стране. Общественный центр Сбера – это новое ESG-пространство, которое позволит любому человеку принимать активное участие в экологических и социальных проектах. Расти самим и делать мир лучше».

Жора Каваносян, экоактивист, автор проект «Экологика»: «Честно говоря, я немного завидую сегодняшней молодежи, у которой появляется все больше возможностей для реализации своих идеи в стремлении изменить жизнь к лучшему. Очень надеюсь, что новое общественное пространство Сбера в Самаре станет стартовой площадкой для новых экологических и социальных проектов в Поволжском регионе. А опыт, полученный здесь, будет успешно масштабирован по всей стране. Уверен, что вскоре мы увидим десятки новых ответственных предпринимателей, таких как Роман Саблин и Гузель Санжапова. Мы увидим сотни и тысячи неравнодушных экологистов, экоактивистов и блогеров. Все эти люди навсегда изменят отношение нового поколения к вопросам охраны окружающей среды, сохранения биоразнообразия и стремления жить и творить в гармонии с природой и здравым смыслом».

Гузель Санжапова, социальный предприниматель, основатель проекта CocoBello:«Решение любой проблемы начинается с ее признания. Как только мы начинаем видеть и говорить в том числе об экологических проблемах – все больше людей вовлекаются в их решение. Подобные встречи важны даже не для изменения «отношения общества», а для изменения поведения конкретного человека. На таких встречах вдруг узнаешь, что придерживаться экологического поведения совсем не сложно, не требует дополнительных усилий и ресурсов, а эффект от такого поведения останется после нас. И еще важная цель таких встреч – осознать и почувствовать рядом тех, кто заботится о природе».



