Старики продолжают умирать от COVID-19 в Волгоградской области

Здравоохранение 22.04.2021 13:54
0
22.04.2021 13:54
Смерть шести человек от коронавируса подтверждена в Волгоградской области за минувшие сутки, сообщает ИА "Высота 102". По данным оперативного штаба региона, от последствий COVID-19 погибли три женщины 84, 95 и 75 лет из Волжского, Фроловского и Клетского районов. Скончались и трое мужчин 84, 82 и 65 лет из Руднянского, Дубовского и Котовского районов.
За сутки в регионе выявлено 105 случаев заболевания этим вирусом. Закрыли больничные листы 101 человек. Отметим, что новые случаи заражения выявлены в 7 районах области, тогда как сутками ранее география распространения ковида была шире - 13 районов.
Реклама
Эпидемия простуд в Волгоградской области идет на спад21.04.2021 07:58
Здравоохранение 21.04.2021 07:58
Неделю лечилась на дому: пожилая жительница Волгоградской области не справилась с ковидом20.04.2021 13:56
Здравоохранение 20.04.2021 13:56
Волгоградскую область «завалили» антиковидной вакциной20.04.2021 13:27
Здравоохранение 20.04.2021 13:27
Принесли из дома: Роспотребнадзор нашел источник инфекции в школе-интернате Волгоградской области16.04.2021 12:28
Здравоохранение 16.04.2021 12:28
В Волгограде и Волжском посчитали привитых от коронавируса шопоголиков14.04.2021 17:16
Здравоохранение 14.04.2021 17:16
В Волгоградском областном онкодиспансере открылось новое отделение14.04.2021 17:00
Здравоохранение 14.04.2021 17:00
Пять пациентов-«сердечников» умерли от коронавируса в Волгоградской области11.04.2021 13:40
Здравоохранение 11.04.2021 13:40
Скорбное число: 1000 жизней забрал коронавирус в Волгоградской области10.04.2021 11:51
Здравоохранение 10.04.2021 11:51
В торговых центрах районов Волгоградской области появятся прививочные пункты08.04.2021 12:35
Здравоохранение 08.04.2021 12:35
За строительство радиологического корпуса Волгоградского онкоцентра взялись ростовчане07.04.2021 16:43
Здравоохранение 07.04.2021 16:43
Шопоголиков стали вакцинировать от COVID-19 прямо в ТРК Волгограда06.04.2021 16:43
Здравоохранение 06.04.2021 16:43
Завезенный из другого региона вирус убил в Волгограде молодую женщину06.04.2021 15:06
Здравоохранение 06.04.2021 15:06
В Волгоградской области у слабовидящих воспитанников школы-интерната нашли инфекцию05.04.2021 17:51
Здравоохранение 05.04.2021 17:51
«Это не хроническое, а ковид»: волгоградку не спасли в двух больницах05.04.2021 13:12
Здравоохранение 05.04.2021 13:12
В Волгоградской области пенсионерка неделю "терпела" коронавирус и скончалась в больнице04.04.2021 14:23
Здравоохранение 04.04.2021 14:23
Реклама