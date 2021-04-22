Здравоохранение

Старики продолжают умирать от COVID-19 в Волгоградской области

Здравоохранение 22.04.2021 13:54
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22.04.2021 13:54


Смерть шести человек от коронавируса подтверждена в Волгоградской области за минувшие сутки, сообщает ИА "Высота 102". По данным оперативного штаба региона, от последствий COVID-19 погибли три женщины 84, 95 и 75 лет из Волжского, Фроловского и Клетского районов. Скончались и трое мужчин 84, 82 и 65 лет из Руднянского, Дубовского и Котовского районов.  
За сутки в регионе выявлено 105 случаев заболевания этим вирусом. Закрыли больничные листы 101 человек. Отметим, что новые случаи заражения выявлены в 7 районах области, тогда как сутками ранее география распространения ковида была шире - 13 районов. 

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