Старики продолжают умирать от COVID-19 в Волгоградской области





Смерть шести человек от коронавируса подтверждена в Волгоградской области за минувшие сутки, сообщает ИА "Высота 102". По данным оперативного штаба региона, от последствий COVID-19 погибли три женщины 84, 95 и 75 лет из Волжского, Фроловского и Клетского районов. Скончались и трое мужчин 84, 82 и 65 лет из Руднянского, Дубовского и Котовского районов.

За сутки в регионе выявлено 105 случаев заболевания этим вирусом. Закрыли больничные листы 101 человек. Отметим, что новые случаи заражения выявлены в 7 районах области, тогда как сутками ранее география распространения ковида была шире - 13 районов.



