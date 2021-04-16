В Волгоградской области истязателю малолетнего пасынка предъявили обвинение

Расследования 16.04.2021 14:05
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16.04.2021 14:05
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.«г» ч.2 ст.117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего лица, заведомо находящегося в материальной и иной зависимости от виновного). Об этом сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области.
По данным следствия, начиная с 2017 года и на протяжении двух лет подозреваемый на почве личной неприязни систематически причинял побои своему малолетнему пасынку, 2009 года рождения, оказывая на него психологическое и физическое воздействие. Об истязаниях малолетнего в правоохранительные органы сообщила бабушка потерпевшего, увидев на теле внука гематомы и ссадины.
В настоящее время мать мальчика ограничена в родительских правах, а её сожитель привлечен к уголовной ответственности. Мужчине предъявлено обвинение, он уже ознакомился с материалами следствия. В ближайшее время уголовное дело с обвинительным заключением будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
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