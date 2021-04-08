Расследования

В Волгограде убийце студента-медика надоело сидеть под арестом (ВИДЕО)

Расследования 08.04.2021 11:29
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08.04.2021 11:29




Сегодня Волгоградский областной суд продлил на полгода арест Виталия Васильева, обвиняемого в жестоком убийстве иностранного студента. Об этом ИА «Высота 102» сообщила руководитель пресс-службы судов общей юрисдикции Екатерина Вальковская. Васильев просил отправить его под домашний арест, но суд отказался.
Резонансное уголовное дело уже передано в суд. Первое заседание назначено на
20 апреля.

Васильев, напомним, обвиняется по трем статьям УК РФ - убийство, совершенное по мотивам национальной ненависти; незаконное приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия, совершенные группой лиц по предварительному сговору; незаконное приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ. Это уголовное дело насчитывает 12 томов.
По данным следствия, вечером 12 июня прошлого года Васильев, испытывая неприязнь, ненависть и нетерпимость к лицам определенной национальности, увидел несовершеннолетнего студента медицинского вуза, уроженца Азербайджана. Он напал на парня в безлюдном месте и причинил ему более 20 ножевых ранений в различные части тела. Потерпевший скончался на месте происшествия.
Фото: пресс-служба Волгоградского областного суда.

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