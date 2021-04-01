Расследования

Предприниматель из Волгоградской области "сделал деньги" на гололеде

Расследования 01.04.2021 14:14
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01.04.2021 14:14


В Иловлинском районе Волгоградской области области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве на сумму более 1,5 млн рублей при обслуживании муниципальных дорог. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, как следует из материалов надзорной проверки, между индивидуальным предпринимателем и администрацией Иловлинского городского поселения был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по обработке противогололедными материалами проезжей части улиц в р.п. Иловля Волгоградской области.
В соответствии с условиями контракта индивидуальный предприниматель должен был распределить пескосоляную смесь на площади 1 570 000 кв.м.
Для исполнения контракта бизнесмен, не имеющий собственных производственных мощностей, заключил договор субподряда со специализированной организацией  на оказание услуг по зимнему содержанию дорог.
При этом субподрядчик фактически выполнил работы на площади 161 тыс.кв.м стоимостью 105 тысяч рублей.
В то же время предприниматель предоставил заказчику фиктивные акты выполненных работ, якобы проведенных на предусмотренной контрактом площади, на основании которых из бюджета оплачено более 840 тыс.рублей.
По аналогичной схеме предприниматель при исполнении еще одного муниципального контракта на обслуживание дорог р.п. Иловля незаконно получил из бюджета 830 тыс. рублей.
На основании материалов проверки прокуратуры Иловлинского района Волгоградской области, проведенной с привлечением УЭБ и ПК ГУ МВД России по региону, в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело по двум эпизодам ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).
Расследование уголовного дела проводится СО ОМВД России по Иловлинскому району Волгоградской области.

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