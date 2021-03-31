Борьба с коррупцией 31.03.2021 11:28
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31.03.2021 11:28
Ворошиловский районный суд Волгограда приступил к оглашению приговора бывшему руководителю "Волгоградского областного патологоанатомического бюро" Вадиму Колченко. Об этом ИА "Высота 102" сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская.
На скамье подсудимых ожидают вердикта суда и двое бывших подчиненных Колченко - Наталья Герасименко и Екатерина Черкасова. Колченко обвиняют в получении двух взяток в крупном размере, организации совершения служебного подлога, превышении должностных полномочий и мошенничестве с использованием служебного положения. Женщинам предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.
Напомним, этот громкий судебный процесс идет в Волгограде с лета 2019 года.
На прениях сторон гособвинение просило суд приговорить бывшего главного патологоанатома региона к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 4 миллиона рублей. Его подчиненным - бывшим и.о. заведующего консультативного отделения и врачу-патологоанатому - сторона обвинения запросила наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.
Напомним, Вадима Колченко задержали в мае 2018 года. Первоначально его подозревали только в получении "откатов" от подчиненных. По данным следствия, с февраля 2017 по май 2018 года Колченко получил около 600 тысяч рублей взяток от санитаров Красноармейского и Дзержинского отделений. В обмен он "закрывал глаза" на то, что они брали деньги с родственников умерших за подготовку тел к погребению. Позднее его обвинили в подмене органов умершей женщины. Так, в конце января 2017 года при вскрытии тела 28-летней Елены Мачкалян, которая скончалась после родов от бактериально-вирусной инфекции и отека головного мозга, Колченко приказал подчиненным уничтожить взятые вирусологические образцы. Позднее их заменили на образцы печени больного гепатитом. По мнению правоохранителей, сделали это для того, чтобы не ухудшать статистику "материнской смертности".
Колченко ранее публично выражал сочувствие семье и мужу скончавшейся женщины, в подмене органов которой его обвиняют. Вину он не признавал, утверждал, что его дело - ошибка. По его словам, деньги, которые передавали санитары, шли на хозяйственные нужды. Колченко пояснял, что средства были получены за оказание услуг, что напрямую не запрещается уставом учреждения.
Фото и видео: объединенная пресс-служба судов Волгоградской области
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