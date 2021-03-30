Кирилл, ты прав: эксперты разобрали разгромный проигрыш волгоградского «Ротора» «Ростову»

Спорт 30.03.2021 16:24
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30.03.2021 16:24
Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала правильными действия арбитра Кирилла Левникова, который судил матч волгоградского «Ротора» и «Ростова», когда команда города-героя проиграла сопернику с разгромным счетом 0:4. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на заседание комиссии, представители «Ротора» оспаривали три момента игры. В частности, они считали, что арбитр неправильно отменил гол в ворота «Ростова» на второй минуте матча, несправедливо назначил пенальти в ворота «Ротора» на четвертой минуте и неправомерно засчитал гол в ворота «Ротора» на 41-ой минуте.
Напомним, после поражения «Ростову» тогда еще главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич назвал произошедшее на поле «беспределом» и обвинил судей в проигрыше команды. Вскоре после этого матча он был отправлен в отставку.
Фото СК "Ротор" ВКонтакте.
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