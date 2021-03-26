В Ленинском районе Волгоградской области открыли современный ФАП





Первых пациентов приняли в новом фельдшерско-акушерском пункте в поселке Путь Ильича Ленинского района, где живут 450 человек. Как сообщает ИА «Высота 102», ФАП построили вместо прежнего аварийного по нацпроекту «Здравоохранение» в рекордно короткий срок.

Ближайшая больница расположена в 50 км от поселка, поэтому за первичной медицинской помощью сельчане обращаются к местному фельдшеру Алтын Каришевой. И медик, и пациенты оценили комфортабельность и оснащенность ФАПа. Он оборудован всем необходимым для оказания неотложной помощи: дефибриллятор, кислородная подушка, ингаляторы, аппарат ЭКГ с возможностью моментальной передачи данных в областной центр. С помощью телемедицины фельдшер может в режиме онлайн провести консультацию с профильными врачами Ленинской ЦРБ. У жителей поселка появилась возможность сделать прививку от коронавируса по месту жительства, без поездки в районный центр.





«Очень важно, что сельские жители могут получать квалифицированную медицинскую помощь наравне с городским населением, – подчеркнул председатель комиссии по реализации национальных проектов Волгоградской областной думы Олег Савченко. – В экстренных ситуациях, когда счет идет на минуты, имея в селе современный и оборудованный всем необходимым ФАП, можно спасти много жизней. Такие медицинские учреждения необходимы и должны быть в каждом удаленном от районных центров населенном пункте».

Всего до конца 2024 года в Волгоградской области построят и откроют более 100 новых стационарных фельдшерских пунктов.