Экология

Завод AB InBev Efes в Волжском за последние 2 года сократил потребление воды на 10%

Экология 22.03.2021 14:14 Новости компаний
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22.03.2021 14:14 Новости компаний


Ежегодно 22 марта по инициативе ООН отмечается Всемирный день воды. Волжский филиал крупнейшей пивоваренной компании AB InBev Efes проводит активную политику в сфере эффективного использования водных ресурсов. Как сообщили ИА "Высота 102" на предприятии, за последние два года сокращение потребления воды достигло 10%. 
Таких результатов удалось добиться благодаря снижению потребления воды в упаковочном производстве, а также за счет повторного использования воды на технические нужды. Это позволило сохранить порядка 8000 кубометров воды за прошлый год.
«AB InBev Efes как крупнейший производитель пива уделяет большое внимание бережному отношению к природным ресурсам. Для этого на предприятиях компании, в том числе на Волжском филиале, проходит непрерывная модернизация производства. В 2021 мы продолжим следовать разработанному плану работ и сконцентрируемся на снижении потребления воды в пивоваренном производстве», — отметил исполнительный директор филиала AB InBev Efes в г. Волжский Игорь Валерьевич Гайдым.

В каждом регионе присутствия AB InBev Efes работает над снижением потребления воды на производстве: постоянно ведет учет, повторно использует воду для технических нужд, повышает эффективность водоподготовки и реализует ряд других проектов и инициатив по оптимизации использования водных ресурсов. Для этой цели на заводах осуществляет свою непрерывную деятельность кросс-функциональная группа по энергосбережению, в рамках которой разрабатываются десятки проектов по уменьшению использования водопроводной воды.
Бережное отношение к воде является одной из глобальных целей AB InBev Efes в области устойчивого развития до 2025 года, в рамках которой компания стремится обеспечить 100% территорий с дефицитом водных ресурсов более доступной и качественной питьевой водой. В России AB InBev Efes реализует экологический проект по охране и обустройству региональных источников питьевой воды для населения «Обустроим родники вместе». За время реализации проекта AB InBev Efes оборудовала уже более 80 родников, которыми пользуются свыше миллиона человек. В 2020 году был благоустроен родник «Черемуховский» Пичужинского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области.

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