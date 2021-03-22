Экология 22.03.2021 14:14 Новости компаний
0
22.03.2021 14:14 Новости компаний
Ежегодно 22 марта по инициативе ООН отмечается Всемирный день воды. Волжский филиал крупнейшей пивоваренной компании AB InBev Efes проводит активную политику в сфере эффективного использования водных ресурсов. Как сообщили ИА "Высота 102" на предприятии, за последние два года сокращение потребления воды достигло 10%.
Таких результатов удалось добиться благодаря снижению потребления воды в упаковочном производстве, а также за счет повторного использования воды на технические нужды. Это позволило сохранить порядка 8000 кубометров воды за прошлый год.
«AB InBev Efes как крупнейший производитель пива уделяет большое внимание бережному отношению к природным ресурсам. Для этого на предприятиях компании, в том числе на Волжском филиале, проходит непрерывная модернизация производства. В 2021 мы продолжим следовать разработанному плану работ и сконцентрируемся на снижении потребления воды в пивоваренном производстве», — отметил исполнительный директор филиала AB InBev Efes в г. Волжский Игорь Валерьевич Гайдым.
В каждом регионе присутствия AB InBev Efes работает над снижением потребления воды на производстве: постоянно ведет учет, повторно использует воду для технических нужд, повышает эффективность водоподготовки и реализует ряд других проектов и инициатив по оптимизации использования водных ресурсов. Для этой цели на заводах осуществляет свою непрерывную деятельность кросс-функциональная группа по энергосбережению, в рамках которой разрабатываются десятки проектов по уменьшению использования водопроводной воды.
Бережное отношение к воде является одной из глобальных целей AB InBev Efes в области устойчивого развития до 2025 года, в рамках которой компания стремится обеспечить 100% территорий с дефицитом водных ресурсов более доступной и качественной питьевой водой. В России AB InBev Efes реализует экологический проект по охране и обустройству региональных источников питьевой воды для населения «Обустроим родники вместе». За время реализации проекта AB InBev Efes оборудовала уже более 80 родников, которыми пользуются свыше миллиона человек. В 2020 году был благоустроен родник «Черемуховский» Пичужинского сельского поселения Дубовского муниципального района Волгоградской области.
Реклама
В Волгоградской области разрешили пострелять в уток20.03.2021 12:05
Экология 20.03.2021 12:05
Вспышка за вспышкой: новый очаг бешенства ликвидируют в Волгоградской области19.03.2021 14:58
Экология 19.03.2021 14:58
После криминального скандала расчисткой ериков под Волгоградом займется фирма из Белгорода18.03.2021 09:22
Экология 18.03.2021 09:22
Собственнику затонувшего под Волгоградом «Баламута» выставили счет на 82 млн рублей15.03.2021 09:46
Экология 15.03.2021 09:46
Глубоко копнул: с предпринимателя взыскали 16 млн за добычу песка под Волгоградом03.03.2021 16:16
Экология 03.03.2021 16:16
ВОЛМА реализует в Волгоградской области пилотный проект «Безотходное производство»01.03.2021 11:01
Экология 01.03.2021 11:01
РУСАЛ вошел в топ 10 самых экологичных компаний России в рейтинге Forbes01.03.2021 08:24
Экология 01.03.2021 08:24
Стала известна причина срыва сроков ликвидации «Белого моря» в Волгограде28.02.2021 18:19
Экология 28.02.2021 18:19
В Волгограде прошли одиночные пикеты в защиту Волго-Ахтубинской поймы27.02.2021 20:03
Экология 27.02.2021 20:03
Экологи крупнейших промпредприятий региона обсудили перспективы создания единой системы мониторинга окружающей среды24.02.2021 10:33
Экология 24.02.2021 10:33
Росводресурсы объявили о готовности Волгограда к сильному паводку22.02.2021 17:24
Экология 22.02.2021 17:24
Реке Дон в Волгоградской области вновь предрекли маловодье21.02.2021 16:21
Экология 21.02.2021 16:21
В Волгоградской области расчистят почти исчезнувшую реку Царица21.02.2021 12:53
Экология 21.02.2021 12:53
В Волгоградской области назвали район с самой грязной питьевой водой18.02.2021 21:18
Экология 18.02.2021 21:18
Жители частного сектора в Волгоградской области негодуют из-за мусорных завалов18.02.2021 17:39
Экология 18.02.2021 17:39
Реклама