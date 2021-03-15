Собственнику затонувшего под Волгоградом «Баламута» выставили счет на 82 млн рублей





Суд Центрального района Волгограда постановил взыскать с собственника затонувшего дебаркадера "Баламут" свыше 82,4 миллиона рублей ущерба, причиненного водному объекту. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.

Иск подавало природоохранное ведомство. Факт загрязнения акватории Волги в границах Краснослободска вследствие затопления дебаркадера "Баламут" был установлен сотрудниками Росприроднадзора совместно с Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратурой и АО "Волгоградский речной порт".

Для расчета нанесенного водному объекту вреда были отобраны пробы воды и данных отложений. Собственнику дебаркадера было предложено погасить ущерб в добровольном порядке, но он этого не сделал.

Отмечается, что ситуация по взысканию ущерба находится на контроле Межрегионального управления.



