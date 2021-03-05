Здравоохранение

Коронавирус снижает активность в Волгоградской области

Здравоохранение 05.03.2021 12:53
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05.03.2021 12:53


Ежесуточное снижение случаев заболеваемости коронавирусной инфекции регистрируется в Волгоградской области с 1 марта. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф, если в начале месяца было 185 заболевших, то за прошедшие сутки COVID-19 был диагностирован у 154 человек. Выздоровели 150 пациентов.
В суточной статистике смертей отражены 6 случаев. По данным регионального оперативного штаба, скончались четыре женщины в возрасте 52, 47, 68 и 48 лет, а также двое мужчин 59 и 74 лет. Это жители Волгограда, Михайловки, Новоаннинского, Новониколаевского и Старополтавского районов.
Всего в Волгоградской области официально подтверждено 50,2 тысячи случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 806 человек.

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