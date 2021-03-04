В Волгоградской области пропало лекарство от рака

Здравоохранение 04.03.2021 07:59
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04.03.2021 07:59
80-летняя волгоградка, перенесшая онкологическую операцию, с декабря прошлого года не получает положенный ей бесплатный противоопухолевый препарат анастрозол. Как рассказала ИА «Высота 102» Эсмеральда Григорьевна Муравьева, проживающая в Краснооктябрьском районе Волгограда, в аптеке, где обычно ей его выдавали, в конце прошлого года неожиданного заявили, что лекарства нет и, когда будет, неизвестно. «Все это время я вынуждена его покупать на свои деньги, а деньги это для меня немалые. В зависимости от производителя упаковка стоит от 1300 до 1800 рублей, причем, если раньше в ней было 30 таблеток, то теперь встречается и по 20. Но не покупать я его не могу – после операции мне теперь его надо принимать все время, причем перерыв делать нельзя», - пожаловалась пенсионерка. По словам волгоградки, все ее попытки узнать причину исчезновения важного лекарства на горячей линии комитета здравоохранения не увенчались успехом – женщина просто не смогла туда дозвониться.
В облкомздраве, куда редакция ИА «Высота 102» адресовала вопрос пожилой горожанки, заявили, что в течение текущей недели поставщик анастозола в рамках действующего контракта доставит на склад новую партию лекарства, которую в комитете здравоохранения оперативно распределят среди жителей региона, нуждающихся в препарате. «Небольшой промежуток времени лекарство отсутствовало в связи с тем, что его не было и у поставщика. Как только лекарство появилось, оно в соответствии с ФЗ-44, было закуплено», - пояснили в ведомстве.
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