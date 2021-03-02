Волгоградский облздрав пояснил ситуацию с нехваткой вакцин от COVID-19

Волгоградская область сегодня испытывает нехватку вакцин от коронавируса из-за недопоставок препарата из Москвы, сообщает ИА "Высота 102". Заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Елена Краснова пояснила на брифинге, что до конца февраля региону было обещано 90 тысяч доз вакцины, а поступило всего 60 тысяч. Последняя поставка из Москвы была 24 февраля текущего года в размере 14700 доз. В результате 57 прививочных центров, которые в настоящее время развернуты на территории Волгоградской области, смогли получить по 300 доз.

"Что такое 300 доз? Это 300 человек в неделю могут привиться", - объяснила Краснова. В оперативном порядке препарат перераспределяется по прививочным центрам в соответствии с необходимостью и спросом со стороны жителей. Люди, в свою очередь, могут привиться в любом из 57 центров на выбор, привязка к месту жительства в данном случае необязательна.

Поставки вакцин, как пояснила представитель облздрава, в приоритетном порядке осуществляются в регионы, где зафиксирована наибольшая заболеваемость коронавирусом. Сейчас это Москва и Санкт-Петербург.

"План поставок в Волгоградскую область Министерство здравоохранения обещает выполнять очень эффективно с 10 марта", - сообщила Краснова. Она выразила уверенность в том, что в марте дефицит спадет. Поставка вакцины в Волгоградской области ожидаются уже на следующей неделе.

После завершения брифинга в областном комитете здравоохранения информагентству пояснили, что неделю назад в регион поступила партия из 15 тысяч комплектов. «Это закрывает потребности региона на период до очередной поставки, она планируется уже на следующей неделе. Сейчас в Волгоградской области в наличии более 10 тысяч доз», - отметили в ведомстве.

Сейчас в Волгоградской области идет вакцинация двухкомпонентным препаратом "Спутник V". Первую дозу вакцины получили 50 тысяч человек. Полностью завершили вакцинацию, то есть сделали две прививки, 20864 жителя региона. Поствакцинальных осложнений не зарегистрировано.