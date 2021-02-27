Происшествия

Под Волгоградом два крупных поселка остались без воды из-за аварии на подстанциях

Происшествия 27.02.2021 15:15
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27.02.2021 15:15


Без воды с раннего утра сегодня остались жители двух поселков - Светлого Яра и Райгорода. В последнем также отсутствует также электроснабжение. Как сообщили ИА "Высота 102" в комитете ЖКХ Волгоградской области,  в районном центре уже ликвидировали последствия технологического нарушения на электроподстанции Горводоканала. Из строя сегодня около 03.00 вышел один из элементов энергообъекта. Перегоревшее оборудование привело к остановке подстанции. Пожарную службу на место происшествия не вызывали, энергетики самостоятельно справились с внештатной ситуацией. 
В итоге весь поселок Светлый Яр, численность населения которого составляет порядка 11,5 тысячи человек, утром в субботу оказался без водоснабжения. К  полудню технологическое нарушение было устранено, а в 13.20 подачу коммунального ресурса  возобновили. По мере заполнения системы вода поступит во все квартиры и частные дома населенного пункта.
В Райгороде устраняют аварию на подстанции "Красноармейских электрических сетей". Света и воды в населенном пункте, в котором проживают 2,8 тысячи человек, пока нет. Теплоснабжение потребителей, в том числе социальных объектов, не нарушалось, поскольку используются дизель-генераторы. Бригада филиала ПАО "Россети Юг" – "Волгоградэнерго" продолжает восстановительные работы. Известно, что внештатные ситуации в Светлом Яру и Райгороде между собой не связаны. 

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