Происшествия

В Волжском 75-летнюю женщину увезли в больницу из сгоревшего дома

Происшествия 20.02.2021 09:14
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20.02.2021 09:14


75-летняя волжанка пострадала при пожаре в своем доме. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, накануне 14-34 часа на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Волжском. В поселке Краснооктябрьский в СНТ «Оптимист» на улице 7-ой горел деревянный дом размерами 7х7м по всей площади и деревянный забор. Пожарные 13-ой пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 15.22 ч. Причина пожара устанавливается.

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