Федеральные новости

Президент назначил новых судей в Волгоградской области

Федеральные новости 16.02.2021 09:43
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16.02.2021 09:43


Президент России Владимир Путин назначил новых судей, которые будут работать в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102", 14-страничный президентский Указ "О назначении судей федеральных судов" опубликован накануне.
Согласно документу, в Волгоградской области на должность председателя Городищенского районного суда назначена Лидия Кердан. Сергей Соколов стал заместителем председателя Волжского городского суда. Глава государства назначил и двух федеральных судей в районных судах Волгоградской области. Елена Корнилова будет трудиться судьей Киквидзенского районного суда, а Юлия Юдина - Краснооктябрьского районного суда Волгограда.

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