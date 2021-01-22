Расследования

В УФАС раскрыли картельный сговор в криминальной истории строительства детсада в Волжском

Расследования 22.01.2021 12:21
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22.01.2021 12:21


Управление капитального строительства администрации городского округа-город Волжский Волгоградской области, ООО «Каспий» (г. Волжский), ФКУ «Исправительная колония № 26 Управления Федеральной
службы исполнения наказаний по Волгоградской области» признаны Волгоградским УФАС России нарушившими закон  о защите конкуренции путём заключения антиконкурентного соглашения. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском УФАС, это привело  к ограничению доступа к участию в торгах на строительство детского сада на ул. Иртышская, 16 в поселке Металлург в Волжском. 
Кроме того, ООО «Италпроект» (г. Волжский) и ООО «Энергосервис» (г.Волжский)  признаны нарушившими п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции 135-ФЗ путём заключения ограничивающего конкуренцию
соглашения при проведении торгов на разработку проектно-сметной документации, изыскательных работ для строительства указанного детского сада.
Как установлено в УФАС, управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области в целях реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» государственной программы Волгоградской области «Развитие образования в Волгоградской области» объявило в феврале 2020 года аукцион на строительство детского сада, приложив к технической документации ещё не утвержденную заказчиком проектную документацию. Несмотря на это, на торги были поданы заявки от четырех участников, по результатам конкурентной борьбы которых победителем с лучшим предложением по цене стало ООО «Взлет А» (г. Краснодар). Однако с данным хозяйствующим субъектом заказчик отказался заключать контракт.
В ходе проверки земельного участка, на котором планировалось строительство детского сада, органы прокуратуры выявили строительные конструкции и работников ООО «Каспий» - участника указанных торгов, чье
ценовое предложение на аукционе не выиграло.
Впоследствии заказчик несостоявшейся закупки для продолжения строительства дошкольного учреждения заключил контракт с ФКУ «Исправительная колония № 26 УФСИН по Волгоградской области» без
проведения торгов на сумму более 138 млн. руб. При этом для исполнения данного контракта исправительным учреждением было заключено несколько договоров субподряда с ООО «Каспий», то есть именно с тем лицом, которое фактически осуществляло строительные работы до проведения торгов.
Таким образом, недобросовестные действия заказчика привели к ограничению конкуренции на торгах и создали преимущественные условия ООО «Каспий», воспользовавшегося данной неблаговидной возможностью для извлечения выгоды в ущерб добросовестным конкурентам, подчеркнули в УФАС.
Кроме того установлено, что ООО «Италпроект» обратилось к ООО «Энергосервис» с предложением об участии ООО «Энергосервис» в аукционе на право заключения муниципального контракта на производство изыскательных работ и на разработку проектно-сметной документации для строительства детского сада  вместо ООО «Италпроект» с последующей передачей ООО «Энергосервис» непосредственного выполнения данных работ ООО «Италпроект» по договорам субподряда. Указанное предложение руководства ООО «Италпроект» было обусловлено невозможностью его прямого участия в проводимых в 2019 году аукционах в связи с отсутствием регистрации в ЕИС в сфере закупок в сети Интернет и отсутствием электронной цифровой подписи у ООО «Италпроект».
ООО «Энергосервис» приняло участие в указанном аукционе вместо ООО «Италпроект», по итогам проведения которого был заключен муниципальный контракт стоимостью 1 коп. на разработку проектно-сметной документации, проведение изыскательных работ для строительства детского сада.
Руководитель ООО «Италпроект» при проведении аукциона в электронной форме на электронной площадке давал указания специалисту ООО «Энергосервис» при подаче последним предложений о цене контракта на аукционе. Затраты ООО «Италпроект» на исполнение работ по договорам субподряда при выполнении ООО «Энергосервис» указанного муниципального контракта составили свыше 2 млн. 55 тыс. руб. вместо 1 коп. Установленные обстоятельства свидетельствуют о заведомой убыточности исполнения данных договоров субподряда для ООО «Италпроект». При этом ООО «Италпроект» и ООО «Энергосервис» не представили доказательств добросовестности и разумности поведения каждого из них при таких обстоятельствах, наличия экономической целесообразности такого поведения, пояснили в антимонопольном органе.
Заместитель руководителя УФАС Александр Великанов так прокомментировал это расследование:  «Большую помощь УФАС в раскрытии картельных связей оказали сотрудники прокуратуры Волжского, УФСБ России по
Волгоградской области и  органы полиции Волжского. К предусмотренной законом ответственности будут привлечены все участники выявленных картельных сговоров, желавшие «поживиться» на строительстве детского
сада, и у нас не вызывает сомнений, что ответственность в данном случае будет не только административной, но и уголовной».
Ранее, напомним, было возбуждено уголовное дело по злоупотреблению должностными полномочиями и служебному подлогу в отношении Михаила Шушко, начальника управления капитального строительства администрации Волжского. ИА "Высота 102" стало первым СМИ, которое сообщило о "странностях" с аукционом по строительству детского сада в Металлурге в публикации "В Волжском ищут подрядчика для стройки детского сада, где уже вовсю кипит работа" от 1 марта 2020 года. 
Фото: на этом месте начиналась криминальная история. 

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