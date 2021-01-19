В Волгограде у скандального полигона ТКО аннулировали лицензию

Экология 19.01.2021 16:50
0
19.01.2021 16:50
Сегодня арбитражный суд Волгоградской области вынес решение об аннулировании лицензии ПК "Альянс" на сбор и размещение отходов. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
ПК "Альянс", согласно вышеуказанной лицензии, выданной управлением Росприроднадзора по Волгоградской области, осуществлял сбор и размещение отходов III - IV класса опасности на объекте, расположенном в Среднеахтубинском районе недалеко от поселка Звездный.
С 30 апреля 2020 года действие лицензии ПК "Альянс" было приостановлено в рамках принятия мер реагирования и реализации возложенных функций в части лицензионного контроля. Предприятие обжаловало решение, но суд оставил его в силе. Однако ПК "Альянс" длительное время не исполняло предписания об устранении грубых нарушений лицензионных требований и продолжало эксплуатировать объект размещения отходов, за что неоднократно привлекалось к административной ответственности. Межрегиональное управление обратилось в октябре 2020 года в арбитражный суд Волгоградской области с заявлением к ПК "Альянс" об аннулировании данной лицензии. Требование Межрегионального управления удовлетворено в полном объеме.
Реклама
«Краснеет уже вторая река»: жители Волгоградской области требуют расследования экологического бедствия11.01.2021 08:39
Экология 11.01.2021 08:39
Бедная Мечетка: в Волгограде свалки на берегах реки смердят месяцами08.01.2021 16:15
Экология 08.01.2021 16:15
Вспышку чумы свиней ликвидируют в Волгоградской области25.12.2020 11:40
Экология 25.12.2020 11:40
Экосовет при Волгоградской областной думе: итоги 2020 года14.12.2020 14:22
Экология 14.12.2020 14:22
В Волгограде противники вырубки дубов в пойме собрались у Царицынский оперы13.12.2020 11:24
Экология 13.12.2020 11:24
Пятнистые олени поселились в Волгоградской области12.12.2020 11:07
Экология 12.12.2020 11:07
Лес уходит: экологи запускают план спасения Волго-Ахтубинской поймы за 74 миллиарда10.12.2020 20:11
Экология 10.12.2020 20:11
В Волгоградской области забуксовало строительство мусороперерабатывающего комплекса10.12.2020 17:34
Экология 10.12.2020 17:34
Волгоградцы сдали на переработку первые 100 тысяч вредных бутылок07.12.2020 16:33
Экология 07.12.2020 16:33
«Маленькая крышечка – большое добро»: волгоградский вуз присоединился к эколого-благотворительному проекту06.12.2020 14:23
Экология 06.12.2020 14:23
Весенние посадки закончились в Волгоградской области судом30.11.2020 10:59
Экология 30.11.2020 10:59
Озеро фекалий в Волгограде ликвидируют после публикаций ИА «Высота 102»29.11.2020 16:02
Экология 29.11.2020 16:02
Берегоукрепители нацелились на южные районы Волгограда27.11.2020 19:22
Экология 27.11.2020 19:22
Волгоградские студенты на слете «зеленых» вузов открыли для себя музей вторсырья27.11.2020 11:00
Экология 27.11.2020 11:00
Волгоградский натюрморт: несанкционированная свалка наступает на погост22.11.2020 11:05
Экология 22.11.2020 11:05
Реклама