Экология

В Волгограде у скандального полигона ТКО аннулировали лицензию

Экология 19.01.2021 16:50
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19.01.2021 16:50


Сегодня арбитражный суд Волгоградской области вынес решение об аннулировании лицензии ПК "Альянс" на сбор и размещение отходов. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
ПК "Альянс", согласно вышеуказанной лицензии, выданной управлением Росприроднадзора по Волгоградской области, осуществлял сбор и размещение отходов III - IV класса опасности на объекте, расположенном в Среднеахтубинском районе недалеко от поселка Звездный.
С 30 апреля 2020 года действие лицензии ПК "Альянс" было приостановлено в рамках принятия мер реагирования и реализации возложенных функций в части лицензионного контроля. Предприятие обжаловало решение, но суд оставил его в силе. Однако ПК "Альянс" длительное время не исполняло предписания об устранении грубых нарушений лицензионных требований и продолжало эксплуатировать объект размещения отходов, за что неоднократно привлекалось к административной ответственности. Межрегиональное управление обратилось в октябре 2020 года в арбитражный суд Волгоградской области с заявлением к ПК "Альянс" об аннулировании данной лицензии. Требование Межрегионального управления удовлетворено в полном объеме. 

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