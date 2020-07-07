Лишенный лицензии полигон ТКО под Волгоградом работает по-прежнему

Экология 07.07.2020 11:25
0
07.07.2020 11:25
То, что токсичный ПК «Альянс» в Среднеахтубинском районе по-прежнему работает, выявлено на днях в ходе совместных мероприятий специалистов Росприроднадзора и природоохранной прокуратуры. Как сообщили ИА «Высота 102» в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, зафиксированы факты осуществления деятельности по размещению отходов, несмотря на приостановление действия лицензии.
Действие лицензии ПК «Альянс» по осуществлению деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I – IV классов опасности, в части сбора отходов III – IV классов опасности, размещения отходов III – IV классов опасности было приостановлено еще в апреле текущего года.
А 29 июня текущего года приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования объект размещения отходов ПК «Альянс» был исключен из государственного реестра.
Расположенный недалеко от поселка Звездный полигон «Альянс» не раз уличали в грубых нарушениях природоохранного законодательства и неисполнении предписаний надзорных органов. На этом полигоне неоднократно вспыхивали пожары. На ядовитый смог от пожарища жаловались жители Волжского и Среднеахтубинского района.
Реклама
Запрет на лесные прогулки продлили в Волгоградской области07.07.2020 09:20
Экология 07.07.2020 09:20
Режим повышенной готовности объявлен в четырех районах Волгоградской области06.07.2020 17:17
Экология 06.07.2020 17:17
Инцидент с газом в Астраханской области выявил бардак с мониторингом атмосферы03.07.2020 16:09
Экология 03.07.2020 16:09
После 111 дней половодья для Волжской ГЭС наступило лето03.07.2020 14:19
Экология 03.07.2020 14:19
В Волгоградской области неожиданно возник дефицит «чистильщиков»30.06.2020 21:22
Экология 30.06.2020 21:22
Расплодившихся под Волгоградом змей жестоко убивают люди29.06.2020 18:02
Экология 29.06.2020 18:02
Апокалипсис по-городищенски: под Волгоградом нечем дышать из-за тлеющей свалки28.06.2020 14:19
Экология 28.06.2020 14:19
В проблемном районе Волгоградской области разгорелся новый экологический конфликт28.06.2020 12:49
Экология 28.06.2020 12:49
Зуйки в Волгоградской области стали целью экспедиции26.06.2020 22:17
Экология 26.06.2020 22:17
На водопой в Волгоградскую область из Казахстана пришли 5 тысяч редких антилоп23.06.2020 12:22
Экология 23.06.2020 12:22
"Такого не было 20 лет": в дубравах Волгоградской области поселился опасный вредитель22.06.2020 16:57
Экология 22.06.2020 16:57
Утечка зафиксирована на нефтепроводах в Волгоградской области19.06.2020 16:56
Экология 19.06.2020 16:56
Дикие орхидеи обнаружены в природном парке под Волгоградом17.06.2020 18:14
Экология 17.06.2020 18:14
В Волгоградской области дают бой клещам и комарам14.06.2020 17:02
Экология 14.06.2020 17:02
В адскую жару в Волгоградской области жителей не пустят в лес14.06.2020 12:24
Экология 14.06.2020 12:24
Реклама