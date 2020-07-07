Лишенный лицензии полигон ТКО под Волгоградом работает по-прежнему





То, что токсичный ПК «Альянс» в Среднеахтубинском районе по-прежнему работает, выявлено на днях в ходе совместных мероприятий специалистов Росприроднадзора и природоохранной прокуратуры. Как сообщили ИА «Высота 102» в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, зафиксированы факты осуществления деятельности по размещению отходов, несмотря на приостановление действия лицензии.

Действие лицензии ПК «Альянс» по осуществлению деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I – IV классов опасности, в части сбора отходов III – IV классов опасности, размещения отходов III – IV классов опасности было приостановлено еще в апреле текущего года.

А 29 июня текущего года приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования объект размещения отходов ПК «Альянс» был исключен из государственного реестра.



