В Волгограде крупному федеральному чиновнику запретили ночные прогулки

Расследования 19.01.2021 18:57
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19.01.2021 18:57
Сегодня Центральный районный суд ограничил свободу руководителю территориального Управления Росимущества по Волгоградской области Юрию Ефимову. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона Екатерина Вальковская, в отношении высокопоставленного чиновника избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Ранее стало известно о предъявлении чиновнику обвинения в совершении уголовного преступления. Следствие считает, что он являлся посредником во взяточничестве.
До 11 марта Ефимову запрещено выходить из дома с 22:00 до 6:00, общаться с обвиняемыми и свидетелями по уголовному делу, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, пользоваться интернетом и средствами связи. Фигуранту можно звонить только в экстренные службы.
Накануне, аналогичные меры суд принял в отношении главного судебного пристава Волгоградской области Владимира Евстигнеева. Ему предъявлено обвинение в получении через посредника взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера за попустительство по службе.
По данным следствия, руководитель УФССП пытался купить через подставное лицо элитную иномарку, выставленную на торги из-за долгов прежнего владельца. При этом он решил сэкономить и потребовал от директора торговой площадки раскошелиться на 160 тысяч рублей, которые трбовались для уплаты комиссионного сбора за победу в аукционе.
Посредником в переговорах и получении денег выступил руководитель территориального управления Росимущества. Взамен коммерсанту главы федеральных структур пообещали закрывать глаза на допускаемые им нарушения при реализации арестованного имущества, в частности – не выносить штрафы.
Коррупционную схему вскрыли оперативные сотрудники УФСБ России по Волгоградской области и регионального главка МВД.
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