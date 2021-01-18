Борьба с коррупцией

Суд в Волгограде ограничил свободу главе УФССП по региону

Борьба с коррупцией 18.01.2021 19:42
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18.01.2021 19:42


Меру пресечения в виде запрета определенных действий избрал сегодня Центральный районный суд Волгограда главному судебному приставу региона Владимиру Евстигнееву, обвиняемому во взяточничестве. Как сообщили ИА «Высота 102» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, до 11 марта текущего года Евстигнееву запрещено подходить к месту работы ближе 30 метров, выходить из дома с 22:00 до 6:00, общаться с обвиняемыми и свидетелями по уголовному делу, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, пользоваться Интернетом и средствами связи. Евстигнееву можно звонить, но только в скорую помощь, правоохранительные органы или аварийно-спасательные службы. Постановление об избрании меры пресечения может быть обжаловано.
Как ранее сообщало СУ СКР по региону, сегодня Евстигнееву было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера за попустительство по службе, совершенное в крупном размере).
В ближайшее время аналогичные следственные действия обещают произвести в отношении руководителя территориального Управления Росимущества по Волгоградской области Юрия Ефимова, который является вторым фигурантом уголовного дела о взяточничестве. 
По данным следствия, в силу занимаемой должности начальнику областного управления службы судебных приставов стало известно о том, что на торги выставлена арестованная в рамках исполнительного производства элитная иномарка, которую главный судебный пристав Волгоградской области решил приобрести себе через подставное лицо. В случае победы в торгах подозреваемый обязан был оплатить комиссионный сбор в размере 7% от стоимости автомобиля, в противном случае результаты были бы аннулированы. Решив сэкономить деньги, он потребовал, чтобы сумму комиссии, порядка 160 тысяч рублей, заплатил директор специализированной организации, которая в рамках государственного контракта занималась реализацией арестованного имущества. Посредником в переговорах и получении денег выступил руководитель территориального управления Росимущества. Взамен коммерсанту главы указанных областных федеральных структур пообещали попустительство в деятельности, в том числе неприменение в дальнейшем каких-либо штрафных санкций. Коррупционная схема была вскрыта оперативными сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области, а также регионального главка МВД.

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