Суд в Волгограде ограничил свободу главе УФССП по региону

Главному судебному приставу Волгоградской области предъявлено обвинение18.01.2021 17:15
Аудиторы КСП Волгоградской области пришли в расстройство из-за плохого благоустройства16.01.2021 16:30
В Волгоградской области начальников УФССП и Росимущества подозревают во взяточничестве13.01.2021 17:55
Чиновники отменили аукцион на дорогой апгрейд совещательной комнаты губернатора Волгоградской области12.01.2021 08:27
Природоохранная прокуратура раскрыла подробности возбуждения дела на ликвидатора свалок под Волгоградом31.12.2020 15:00
Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по делу волгоградской экс-судьи Добрыниной28.12.2020 22:41
Суд арестовал VIP-чиновника администрации Волжского25.12.2020 22:15
В Волгоградской области мэр Михайловки ходит в суд в обход администрации25.12.2020 16:22
Силовики задержали главного по строительству чиновника Волжского24.12.2020 18:41
Вскрыта афера при строительстве детсада по нацпроекту в Волгограде24.12.2020 16:45
Прокурор Волгоградской области собрал силовиков23.12.2020 16:41
В Волгограде экс-полицейского отдали под суд за аферу с сотрудником Росрыболовства16.12.2020 16:45
Доходы начальника ГУ МВД России по Волгоградской области оказались в секрете14.12.2020 15:04
Сотрудник Росрыболовства попался на взятке в Волгоградской области09.12.2020 09:57
Преподавателя волгоградского техникума будут судить за взятки от студентов08.12.2020 15:28
Прокуратурой Волгоградской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заведующего отделом учебной и производственной практики и содействия трудоустройству государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Волгоградский техникум железнодорожного транспорта...