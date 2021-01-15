Взрывного роста заражений COVID-19 в Волгоградской области пока не видно

Здравоохранение 15.01.2021 11:53
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15.01.2021 11:53
Суточная статистика по заболеваемости коронавирусом в Волгоградской области в первую рабочую неделю нового 2021 года мало чем отличается от показателей декабря прошлого года. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.фр, за минувшие сутки COVID-19 был подтвержден у 259 человек, скончались 4 жителей региона. Выздоровели 261 человек. Взрывного роста случаев заражения коронавирусом после новогодних каникул, как прогнозировали многие, в регионе пока не наблюдается.
Всего в Волгоградской области выявлено 39,3 тысячи случаев заболевания коронавирусной инфекции, жертвами которой стал 531 житель региона.
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