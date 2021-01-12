Шесть человек с COVID-19 скончались в Волгоградской области





От коронавируса в Волгоградской области за минувшие сутки скончались шесть человек. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф, общее число погибших от COVID-19 в достигло 519 человек.

Этот диагноз за сутки был подтвержден у 260 жителей региона, выздоровели 262 человека.

В оперативном штабе региона уточнили, что за минувшие сутки была подтверждена смерть от COVID-19 двух мужчин и четырех женщин. Все они имели хронические заболевания. Самой молодой жертве коронавируса было 48-лет. Женщину госпитализировали в больницу Волгограда из Новоаннинского района. 49-летняя жительница Городищенского района также была госпитализирована в больницу областного центра с двухсторонней пневмонией и подтвержденным COVID-19. 69-летняя женщина и 68-летний мужчина проживали в Волжском. Оба имели хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Среди погибших есть и жители Волгограда - это 66-летняя женщина и 68-летний мужчина. У них было несколько хронических заболеваний, в том числе эндокринной системы.