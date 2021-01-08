Подростка и его приятеля поймали на краже пожертвований в Волгоградской области

Расследования 08.01.2021 14:55
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08.01.2021 14:55
Уголовное дело по статье «Кража» возбудили в Новоаннинском районе в отношении 17-летнего подростка, состоящего на учете в ПДН, и его 25-летнего ранее судимого напарника. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области, обоих подозревают в похищении ящика для пожертвований детского благотворительного фонда из круглосуточного магазина.
Инцидент произошел еще 13 ноября прошлого года. Поздним вечером продавец вызвала полицию и рассказала, что неизвестный ей молодой человек – один из подозреваемых – схватил с прилавка ящик с деньгами и скрылся. Полицейским потребовалось почти два месяца, чтобы раскрыть это преступление. В украденном ящике, как сознались злоумышленники, было 12 тысяч рублей, которые они потратили на собственные нужды. Теперь обоим грозит до пяти лет лишения свободы.
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