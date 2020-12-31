Под Новый год 275 жителей Волгоградской области заразились COVID-19

Здравоохранение 31.12.2020 11:30
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31.12.2020 11:30
275 человек заразились коронавирусом и пятеро умерли в Волгоградской области перед Новым годом в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперативном штабе, за минувшие сутки из инфекционных стационаров выписались 267 человек.
Всего в регионе выявлено свыше 35,4 тысячи случаев заражения COVID-19. Скончались от вируса 458 жителей региона.
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