Под Новый год 275 жителей Волгоградской области заразились COVID-19





275 человек заразились коронавирусом и пятеро умерли в Волгоградской области перед Новым годом в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперативном штабе, за минувшие сутки из инфекционных стационаров выписались 267 человек.

Всего в регионе выявлено свыше 35,4 тысячи случаев заражения COVID-19. Скончались от вируса 458 жителей региона.



