Расследования 30.12.2020 16:35
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30.12.2020 16:35
С сенсационными заявлениями сегодня вечером выступили в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, ряд чиновников администрации Волгоградской области и администрации Среднеахтубинского района заподозрили в разработке преступной схемы по незаконному освоению бюджетных средств, выделяемых на ликвидацию свалок в Волгоградской области. Речь, пояснили в управлении, идет об объектах рекультивации на территории Кировского района, Среднеахтубинского и Камышинского районов Волгоградской области.
Так, межрегиональным управлением проведен комплексный анализ материалов государственной экологической экспертизы вышеуказанных объектов, по результатам которого установлено, что должностными лицами разработана преступная схема по незаконному освоению бюджетных средств, выделяемых для ликвидации объектов негативного воздействия на окружающую среду, для реализации преступного умысла, в результате реализации которого приняты работы на сумму, не соответствующую реально выполненному объему работ. Это, подчеркнули в ведомстве, указывает на признаки уголовно-наказуемых деяний, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ст. 159 (пособничество в мошенничестве), ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), 293 УК РФ (халатность), 159 УК РФ (мошенничество), к совершению которых могут быть причастны должностные лица комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, ГКУ ВО «Дирекция водохозяйственного строительства», глава Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области, директор СГБУ ВО «Волгоградское лесничество», ООО «ГринЛайт», комитет по строительству и ЖКХ администрации Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области.
Признаки мошенничества выявлены при проверке объектов рекультивации в Кировском районе Волгограда и Камышинском районе Волгоградской области. Материалы и правовое заключение для рассмотрения и решения вопроса о направлении материалов в органы предварительного расследования по признакам уголовно-наказуемых деяний, предусмотренных вышеуказанными статьями УК РФ, переданы в Волжскую межрегиональную природоохранную прокуратуру, пояснили в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям. В настоящее время правоохранительными органами возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ по объектам рекультивации в Кировском районе Волгограда и Среднеахтубинском районе, по объекту в Камышинском районе процессуального решения не принято.
Также в ведомстве сообщили, что по результатам проверочных мероприятий в деятельности СГБУ ВО «Волгоградское лесничество» и ООО «ГринЛайт» установлен ряд нарушений требований законодательства об охране окружающей среды при реализации проектов рекультивации земельных участков, выразившиеся в отклонении от проектных решений, отсутствия разрешительной документации.
Виновные юридическое и должностное лицо СГБУ «Волгоградское лесничество» привлечены к административной ответственности ч. 2 ст. 8.4 КоАП РФ за нарушения области государственной экологической экспертизы. Постановления о привлечении к административной ответственности вступили в законную силу.
Юридическое лицо и должностные лица ООО «ГринЛайт» привлечены к административной ответственности по ст. 8.1, ч.ч. 4, 9, 10 ст. 8.2, ч. 2 ст. 8.4, ст. 8.5, ст. 8.41, ст. 8.46, ч. 1 ст. 8.21, ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ на сумму более 1 млн 200 тыс. рублей. Выданы предписания об устранении нарушений, исполнение которых находится на контроле Межрегионального управления. В настоящее время постановления оспариваются в судебном порядке.
Напомним, ИА «Высота 102» сообщало об аресте директора компании «ГринЛайт» Александра Фирсова, занимающейся ликвидацией свалок в Среднеахтубинском районе и в Камышине, которого обвиняют в хищении бюджетных средств в ходе ликвидации свалок в Среднеахтубинском районе. Он был задержан 22 декабря по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ - "Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере".
Государственный контракт между ГКУ ВО «ДВС» и "ГринЛайт" на рекультивацию 18 свалок, расположенных в том числе в Волго-Ахтубинской пойме, был заключен в августе 2018 года. Сумма контракта составила почти 270 млн рублей. Как полагает следствие, директор компании Фирсов решил сэкономить деньги, закопав часть отходов на тех же свалках и прилегающих к ним территориях, засыпав всё чистым грунтом. Согласно условиям госзаказа, подрядчик был обязан вывести отходы на полигоны ТБО.
При этом часть денежных средств по госзаказу в сумме 76,7 млн рублей, которые не были отработаны, коммерсант забрал себе. Следователи квалифицировали действия бизнесмена, как хищение бюджетных средств.
Противоправные действия Фирсова были пресечены сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области. Он был задержан 22 декабря.
Всего фирма «ГринЛайт» получила контрактов на расчистку ериков и ликвидацию свалок в Волгоградской области на 2,5 миллиарда рублей. Деньги поступали в регион по линии нацпроекта «Экология».
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