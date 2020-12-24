В Волгограде арестовали ликвидатора свалок в Волго-Ахтубинской пойме

Центральный районный суд Волгограда арестовал на два месяца директора ООО «ГринЛайт» Александра Фирсова. Как сообщила ИА "Высота 102" руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона Екатерина Вальковская, мужчину обвиняют в хищении бюджетных средств в ходе ликвидации свалок в Среднеахтубинском районе. Он был задержан 22 декабря по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ - "Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере".

Государственный контракт между ГКУ ВО «ДВС» и "ГринЛайт" на рекультивацию 18 свалок, расположенных в том числе в Волго-Ахтубинской пойме, был заключен в августе 2018 года. Сумма контракта составила почти 270 млн рублей. Как полагает следствие, директор компании Фирсов решил сэкономить деньги, закопав часть отходов на тех же свалках и прилегающих к ним территориях, засыпав всё чистым грунтом. Согласно условиям госзаказа, подрядчик был обязан вывести отходы на полигоны ТБО.

При этом часть денежных средств по госзаказу в сумме 76,7 млн рублей, которые не были отработаны, коммерсант забрал себе. Следователи квалифицировали действия бизнесмена, как хищение бюджетных средств.

Противоправные действия Фирсова были пресечены сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области. Он был задержан 22 декабря.