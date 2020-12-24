В Волгограде арестовали ликвидатора свалок в Волго-Ахтубинской пойме

Центральный районный суд Волгограда арестовал на два месяца директора ООО «ГринЛайт» Александра Фирсова. Как сообщила ИА "Высота 102" руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона Екатерина Вальковская, мужчину обвиняют в хищении бюджетных средств в ходе ликвидации свалок в Среднеахтубинском районе. Он был задержан 22 декабря по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ - "Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере".
Государственный контракт между ГКУ ВО «ДВС» и "ГринЛайт" на рекультивацию 18 свалок, расположенных в том числе в Волго-Ахтубинской пойме, был заключен в августе 2018 года. Сумма контракта составила почти 270 млн рублей. Как полагает следствие, директор компании Фирсов решил сэкономить деньги, закопав часть отходов на тех же свалках и прилегающих к ним территориях, засыпав всё чистым грунтом. Согласно условиям госзаказа, подрядчик был обязан вывести отходы на полигоны ТБО.
При этом часть денежных средств по госзаказу в сумме 76,7 млн рублей, которые не были отработаны, коммерсант забрал себе. Следователи квалифицировали действия бизнесмена, как хищение бюджетных средств.
Противоправные действия Фирсова были пресечены сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области. Он был задержан 22 декабря.
Постановлением Центрального районного суда Волгограда в отношении Фирсова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 16 февраля 2021 года. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Работы по ликвидации и рекультивации указанных свалок проводились в рамках федерального проекта "Чистая страна" - одного из ключевых направлений национального проекта "Экология".
Мутной истории с ликвидацией свалок в Заволжье ИА "Высота 102" в 2020 году посвятило серию публикаций
. Журналисты изначально подозревали криминальную составляющую в происходящих событиях. Напомним, в феврале этого года разразился скандал с одной из свалок в Среднеахтубинском районе, которая была рекультивирована еще в прошлом году, а на ее месте были высажены дубы. Однако неожиданно подрядчик снова вернулся сюда, саженцы были выдернуты, а на этом месте снова заработала техника. Как пояснял представитель заказчика рекультивации свалки, ГКУ «Дирекция водохозяйственного строительства», работы после подписания актов начались потому, что «земля стала выталкивать мусор». Тем не менее «защитник» подрядчика все-таки обратился в суд с иском к ООО «ГринЛайт» с требованием устранить недостатки, допущенные в ходе зачистки стихийных полигонов.
Господин Фирсов - далеко не посторонний для местной власти человек. В свое время работал врио начальника ФКУ УФСИН России по Волгоградской области, был директором МКУ "Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда", а также директором фирмы «Механизация», связи которой ведут ко многим известным в регионе личностям. В последнее время компания "ГринЛайт" плотно сидела на освоении государственных заказов. Всего фирма выиграла торги на сумму 2,5 миллиарда рублей.