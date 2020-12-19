Скандал с нарушением интересов государства и общества при строительстве в Волжском детского сада по национальному проекту "Демография" получил продолжение. Как и предполагали журналисты ИА "Высота 102"
, всплывшие изначально странности с определением подрядчика возведения объекта на улице Иртышской,16 в поселке Металлург привели к возбуждению и расследованию уголовного дела.
По данным источника информагентства, фигурантом стал руководитель Управления капитального строительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Михаил Шушко. Силовые и надзорные органы региона вскрыли факты использования должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы.
Напомним, на строительство детского сада в Волжском по нацпроекту "Демография" было выделено более 138 миллионов рублей. Аукцион по определению подрядчика выиграло ООО "Взлет А" из Краснодара, однако муниципалитет Волжского отказался заключать контракт с победителем - для этого, как выяснилось позже, в ход пошли, в том числе, фиктивные документы. При этом, еще на этапе проведения торгов на стройплощадке детского сада свою деятельность заблаговременно развернула фирма "Каспий". Эта самая фирма и стала впоследствии субподрядчиком строительства - ее привлекло ФКУ "Исправительная колония № 26 УФСИН по Волгоградской области", с которым администрация Волжского заключила прямой договор на возведение дошкольного учреждения.
Не исключено, что компания "Каспий", директором которой является Гусейнов Марат Сайдулаевич, могла получить преференции не без содействия имевшего определенные личные интересы руководителя Управления капстроительства Волжского. Кстати, по данным ИА "Высота 102", контракт на строительство детского сада в нарушение всех сроков до сих пор не исполнен.
Эпопее строительства объекта на улице Иртышской в Волжском ИА "Высота 102" посвятило целую серию публикаций. Журналисты побывали
на месте будущего детского сада еще в начале марта текущего года. Затем последовали проверки прокуратуры, УФАС и других органов.