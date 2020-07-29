В Волжском на скандальную стройку детсада зашли понятные люди

Общество 29.07.2020 19:35
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29.07.2020 19:35
Исправительной колонии №26 без торгов доверили строительство детского сада в Волжском. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, управление капстроительства заключило контракт с единственным поставщиком на сумму 138,4 млн рублей.
Результаты торгов, проведенных ранее, муниципалитет отменил из-за пандемии. С возведением данного объекта изначально были проблемы. Земляные работы, не прописанные в документах, по факту начали выполнять в начала марта – еще на этапе объявления аукциона. Находившиеся на месте строители рассказали журналистам информагентства, что к этому объекту может иметь отношение волжская компания «Каспий» (видео от 1 марта 2020 года).
По совпадению организация с таким же названием, действительно, приняла участие в госзакупке. Правда, конкурсная комиссия в итоге отстранила фирму от участия в торгах ввиду отсутствия необходимых документов. В результате победителем аукциона признали компанию из Краснодара «Взлет-А», которой руководит бывший депутат-единоросс Ставропольской гордумы Валерий Татаров. В 2017 году суд признал его виновным в 20 эпизодах мошенничества с деньгами дольщиков и приговорил к 6 годам лишения свободы. Впоследствии его освободили от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности совершенного преступления.
В начале апреля администрация Волжского отказалась заключать контракт с фирмой оскандалившегося экс-депутата. Право исполнить муниципальный заказ могла получить организация, занявшая второе место по итогам закупки. Однако власти решили иначе – торги отменили и в скором времени заключили прямой договор с исправительной колонией.
Примечательно, что помощь ИК-26 в строительстве дошкольного учреждения оказывает ранее упомянутое ООО «Каспий». Проигравшая в аукционе бизнес-структура поставляет на стройку детсада в Волжский стройматериалы. По состоянию на сегодняшний день, между исправительной колонией и «Каспием» действует как минимум два контракта на поставку стройматериалов общей стоимостью 14 млн рублей.
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