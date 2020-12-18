В погибших на пожаре в Волгоградской области опознали супругов

Расследования 18.12.2020 15:28
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18.12.2020 15:28
Следователи проводят проверку по факту гибели супругов в пожаре. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, сегодня в ходе тушения пожара, вспыхнувшего в одном из частных домовладений поселка Новый Рогачик Городищенского района, обнаружены тела 55-летнего хозяина жилища и его 62-летней супруги.
По предварительным данным, возгорание жилого дома произошло поздно ночью. Первыми задымление увидели соседи, которые сразу же сообщили о случившемся в пожарную службу. На место незамедлительно прибыли огнеборцы, но к тому моменту деревянная постройка уже была полностью охвачена огнем. Спастись проживавшим в ней членам семьи не удалось. Причиной трагедии могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.
Напомним, сегодня ИА "Высота 102" сообщало об обнаружении тел двух человек на пожаре в Новом Рогачике. На тот момент личности погибших устанавливались.
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