В погибших на пожаре в Волгоградской области опознали супругов





Следователи проводят проверку по факту гибели супругов в пожаре. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, сегодня в ходе тушения пожара, вспыхнувшего в одном из частных домовладений поселка Новый Рогачик Городищенского района, обнаружены тела 55-летнего хозяина жилища и его 62-летней супруги.

По предварительным данным, возгорание жилого дома произошло поздно ночью. Первыми задымление увидели соседи, которые сразу же сообщили о случившемся в пожарную службу. На место незамедлительно прибыли огнеборцы, но к тому моменту деревянная постройка уже была полностью охвачена огнем. Спастись проживавшим в ней членам семьи не удалось. Причиной трагедии могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.